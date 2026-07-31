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मंडलीय ट्रायल में कबड्डी और जिम्नास्टिक की टीमें चयनित

By Parnav Aggarwal
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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सहारनपुर में 4 से 6 अगस्त तक आगरा में होने वाली प्रदेश स्तरीय महिला जिम्नास्टिक और कबड्डी प्रतियोगिता के लिए मंडलीय चयन ट्रायल आयोजित किया गया। कबड्डी और जिम्नास्टिक के लिए विभिन्न खिलाड़ियों का चयन किया गया, जो आगरा में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे।

मंडलीय ट्रायल में कबड्डी और जिम्नास्टिक की टीमें चयनित

सहारनपुर। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में 4 से 6 अगस्त तक आगरा में होने वाली प्रदेश स्तरीय महिला जिम्नास्टिक एवं कबड्डी प्रतियोगिता के लिए गुरुवार को डॉ. भीमराव आंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडलीय चयन ट्रायल आयोजित किया गया। कबड्डी चयन ट्रायल जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार और जिम्नास्टिक चयन ट्रायल क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी राहुल चौपड़ा ने लिया। इस दौरान सहायक प्रशिक्षक प्रवीण कुमार और लाल धर्मेंद्र प्रताप मौजूद रहे। कबड्डी टीम में शामली की फुरकाना, नेहा, आयुषी, इसरा, आरजू, शिवानी, पूनम, वाणी, कशिश, मुजफ्फरनगर की रूपा, शिवानी सैनी, प्रीति, अंजली तथा सहारनपुर की स्वाती का चयन हुआ। जिम्नास्टिक टीम में सहारनपुर की निशा और राधिका तथा शामली की जया देवी और स्वीटी चयनित हुईं।

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चयनित खिलाड़ी अब आगरा में होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में सहारनपुर मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगी।

Parnav Aggarwal

लेखक के बारे में

Parnav Aggarwal

प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।

परिचय एवं अनुभव
प्रणव अग्रवाल हिंदी पत्रकारिता के उन सक्रिय पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए पाठकों के बीच मजबूत पहचान बनाई है। करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण एवं एक्सक्लूसिव खबरों पर काम किया। हिन्दुस्तान में कार्य करते हुए उन्होंने अपराध, मेडिकल, उच्च शिक्षा और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी अनेक खोजी और विश्लेषणात्मक खबरें प्रकाशित की हैं। समय के साथ बदलते मीडिया परिवेश और पाठकों की रुचि को समझते हुए उन्होंने खबरों की प्रस्तुति में भी नई दृष्टि विकसित की है।

कॅरियर का सफर
प्रणव अग्रवाल ने अपने पत्रकारिता कॅरियर की शुरुआत वर्ष 2011 में अमर उजाला से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र से जुड़े और यहां उन्हें अपराध, उच्च शिक्षा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) बीट पर काम करने का अवसर मिला। एएमयू बीट की गहन और प्रभावी कवरेज के लिए उन्हें एएमयू द्वारा मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एचटी ग्रुप की ओर से भी कई बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्रणव अग्रवाल ने बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई के साथ-साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। मजबूत शैक्षणिक आधार के कारण उन्हें हिंदी पत्रकारिता में विषयों की गहराई से समझ विकसित करने में मदद मिली। इसी वजह से उन्होंने अपराध, चिकित्सा और उच्च शिक्षा जैसे जटिल विषयों पर भी रिसर्च आधारित और विश्लेषणात्मक खबरें लिखी हैं। उनकी कई एक्सक्लूसिव स्टोरी हिन्दुस्तान के राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित हुई हैं।

कार्य क्षेत्र एवं दृष्टि
प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।

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