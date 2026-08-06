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महिला आयोग सदस्य ने मेडिकल कॉलेज छात्रावास का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत में उप्र राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडेय ने मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्टल का औचक निरीक्षण किया। छात्राओं से चर्चा कर उन्होंने सुविधाओं की जानकारी ली। छात्राओं ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने सुरक्षा, स्वच्छता तथा भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान दिया। प्राचार्य ने कल्याण के लिए किए गए प्रयासों के बारे में बताया।

महिला आयोग सदस्य ने मेडिकल कॉलेज छात्रावास का किया निरीक्षण

पीलीभीत। उप्र राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडेय ने बुधवार को मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं से सीधे संवाद कर उनकी सुरक्षा, आवासीय सुविधाओं, मेस व्यवस्था और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

छात्राओं की संतोषजनक प्रतिक्रिया

निरीक्षण के दौरान छात्राओं ने उपलब्ध सुविधाओं पर संतोष जताया। महिला आयोग की सदस्य ने सबसे पहले गर्ल्स हॉस्टल का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्राओं से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर किसी प्रकार की समस्या, शिकायत अथवा सुझाव के बारे में जानकारी ली। साथ ही हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया।

भोजन व्यवस्था की समीक्षा

वार्डन की उपलब्धता और व्यवहार के संबंध में भी छात्राओं से फीडबैक लिया गया। इसके बाद उन्होंने हॉस्टल मेस का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, पोषण स्तर और भोजन वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। छात्राओं से भोजन की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं संतोषजनक मिलने पर उन्होंने छात्राओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया।

महाविद्यालय के प्रयास

निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अमित कुमार ने महाविद्यालय एवं छात्रावास में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं तथा छात्राओं के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। इस अवसर पर उप प्राचार्य डॉ. अरुण सिंह, गर्ल्स हॉस्टल वार्डन डॉ. अर्चना सिंह, सह-वार्डन डॉ. ज्योति त्रिवेदी तथा डॉ. विभूति गोयल भी मौजूद रहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पुष्पा पांडेय ने कब निरीक्षण किया?
पुष्पा पांडेय ने बुधवार को निरीक्षण किया।
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