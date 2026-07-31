छात्राओं को शिक्षा के साथ आत्मनिर्भर बनने की भी जरूरत : चारु चौधरी
गाजीपुर में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारु चौधरी ने जीजीआईसी में संवाद कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को आत्मनिर्भरता, शिक्षा और सुरक्षा पर जागरूक किया। उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। सरकारी प्राथमिकताओं में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान का संरक्षण शामिल है।
गाजीपुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारु चौधरी ने शुक्रवार को गाजीपुर में भ्रमण कार्यक्रम के दौरान राजकीय बालिका इंटर कॉलेज (जीजीआईसी) में संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्जवलित और माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय की शैक्षणिक एवं आधारभूत व्यवस्थाओं को देखने के बाद छात्राओं से संवाद भी स्थापित किया। उपाध्यक्ष चारु चौधरी ने छात्राओं से संवाद करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ -साथ आत्मनिर्भर बने। अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित करते हुए अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे। बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा एवं सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
इसमें विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं, हेल्पलाइन सेवाओं तथा महिला सुरक्षा संबंधी जानकारी भी दी गयी। उन्होने कहा कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। महिलाओं पर होने वाले घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, बाल विवाह, मानव तस्करी, साइबर अपराध सहित अन्य किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ कानून सख्ती से लागू किये जा रहे हैं। महिलाओं को शासन द्वारा संचालित विभिन्न सहायता सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि संकट की स्थिति में महिला हेल्पलाइन - 181, पुलिस आपातकालीन सेवा - 112, चाइल्ड हेल्पलाइन -1098 तथा साइबर हेल्पलाइन -1930 का उपयोग किये जा सकते है। प्रत्येक जनपद में संचालित वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता, चिकित्सीय सुविधा, मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद उन्होने महिला चिक्त्सिालय का निरीक्षण करते हुये वार्ड और दवाओं की उपलब्धता की भी जानकारी ली। साथ ही संबंधित अधिकारियों को अवश्यक दिशा निर्देश दिया।
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