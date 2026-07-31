फ्लैट रेट बिजली योजना में बुनकरों को मिल सकती है बड़ी राहत
मेरठ। सूबे के 20 लाख बुनकरों को राहत मिलने की उम्मीद है। फ्लैट रेट बिजली योजना 20 किलोवॉट तक बढ़ सकती है। बैठक में मंत्री ने जल्द फैसला लेने का संकेत दिया। बुनकरों के लिए प्रस्ताव लागू होने से लाभ होगा।
मेरठ। सूबे के 20 लाख बुनकरों को प्रदेश सरकार से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। फ्लैट रेट बिजली योजना 20 किलोवॉट तक बढ़ सकती है। दो दौर की हुई बैठक में मंत्रियों ने बुनकर प्रतिनिधियों के प्रस्तावों-सुझावों के बाद जल्द की फैसला लेने के संकेत दिए हैं। मेरठ खद्दर एवं टैक्सटाइल्स वीवर्स कलस्टर डिस्ट्रिक्ट मेरठ अध्यक्ष मतीन अहमद अंसारी ने कहा कि गत दिवस लखनऊ में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के साथ बुनकर प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना का दायरा पांच किलोवाट से बढ़ाकर 20 किलोवाट करने के प्रस्ताव पर विचार कर लाभ देने का आश्वासन दिया गया। प्रस्ताव लागू होने पर प्रदेश के करीब 20 लाख बुनकर परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
बुनकर प्रतिनिधियों द्वारा उम्मीद जताई जा रही है
बुनकर प्रतिनिधियों द्वारा उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार पुराने बिजली बिलों पर राहत, ब्याज में छूट और एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लाने पर भी विचार कर रही है। इसके अलावा जरी कारीगरों को पहली बार योजना के दायरे में शामिल करने की तैयारी है, जिससे हजारों कारीगरों को बिजली सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा।
बुनकरों की ओर से यह भी उठाई गई मांग
मेरठ खद्दर एवं टैक्सटाइल्स वीवर्स कलस्टर डिस्ट्रिक्ट मेरठ अध्यक्ष मतीन अहमद अंसारी ने कहा कि हथकरघा/पावरलूम वस्त्रों पर जीएसटी शून्य दर/छूट होने पर इसके इनपुट पर आईटीसी नहीं मिलेगी। जिससे माल मंहगा होगा और इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में रिफंड भी नहीं मिलेगा, एक्सपोर्ट को छोड़कर। मांग की है कि हथकरघा/पावरलूम वस्त्रों पर जीएसटी शून्य दर/छूट के अंतर्गत रखा जाए। इसके अलावा अन्य मांगें उठाई।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंSalim Ahmad
शॉर्ट बायो: सलीम अहमद पिछले करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उद्योग, व्यापार और कारोबार बीट कवर कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सलीम अहमद मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान, मेरठ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उद्योग, व्यापार और कारोबार पर केंद्रित खबरें करते हैं। उन्होंने प्रिंट एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
सलीम अहमद ने कॅरियर की शुरुआत 1996 में राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद 2000 से 2006 तक अमर उजाला के साथ जुड़े रहे। 2006 में हिन्दुस्तान से जुड़कर काम शुरू किया और वर्तमान में उद्योग, व्यापार और कारोबार क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए और मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। सलीम कारोबार, उद्योग, व्यापार बीट पर कमांड होने के साथ बिजली, वन विभाग और अन्य जुड़े विषयों पर अच्छी पकड़ रखते हैं।
विजन
उद्योग, व्यापार, कारोबार, फिल्म-इंटरटेनमेंट विषयों पर सलीम की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। सलीम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इसको केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
उद्योग और कारोबार पर मजबूत पकड़ है। निर्यात और खेल उद्योग की खबरों में उन्हें महारत हासिल है।