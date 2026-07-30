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अब अपनी किताबों से पढ़ाएगा मुक्त विवि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय अब अपने सभी विद्यार्थियों को शत-प्रतिशत अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएगा। जुलाई सत्र से नए पाठ्यक्रमों के तहत, विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए नई पुस्तकें और अध्ययन सामग्रियाँ पेश की हैं। इससे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक पहचान और मजबूत होगी।

अब अपनी किताबों से पढ़ाएगा मुक्त विवि

उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय अब अपने विद्यार्थियों को शत-प्रतिशत अपनी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएगा। जुलाई सत्र से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को मुक्त विवि अपनी नई पुस्तकें और अध्ययन सामग्री दे रहा है। अब तक विश्वविद्यालय लगभग 50 प्रतिशत सामग्री इग्नू के पाठ्यक्रमों से लेता था जबकि शेष सामग्री स्वयं तैयार करता था। पिछले एक वर्ष में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों ने सभी पाठ्यक्रमों के लिए नए सिरे से अध्ययन सामग्री तैयार की है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के 12 क्षेत्रीय केंद्रों तथा प्रदेशभर में 1500 से अधिक अध्ययन केंद्र संचालित हैं। यहां स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और जागरूकता कार्यक्रमों सहित 64 से अधिक पाठ्यक्रमों में लगभग 80 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

स्कूल आफ सोशल साइंस के निदेशक एवं मुद्रण एवं वितरण प्रकोष्ठ के प्रभारी प्रो. संतोष कुमार ने बताया कि इससे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक पहचान और अधिक मजबूत होगी तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।

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