कांवड़ यात्रा: मवाना रोडवेज स्टैंड से संचालित होंगी मेरठ डिपो की 40 बसें

कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही एक अगस्त को मेरठ डिपो की करीब 40 रोडवेज बसों को मवाना स्टैंड पर भेज दिया जायेगा। ये सभी बसें मवाना स्टैंड से स्थानीय रूटों के अलावा आसपास के प्रमुख शहरों तक चलाया जायेगा, जिससे कांवड़ियों और आम यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सकेगी। मवाना से कांवड़ियों को तीर्थनगरी हरिद्वार तक बसें उपलब्ध हो सकेगी। मवाना से मुजफ्फरनगर, मीरापुर, बिजनौर, नजीबाबाद, कोटद्वार, मेरठ, खतौली तक बसें चलायी जा सकेगी। आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए परिवहन निगम ने कावंड़ियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं।

परिवहन निगम के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान मवाना से हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन विशेष बसों का संचालन किया जाएगा। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि किसी भी यात्री को असुविधा का सामना न करना पड़े। कांवड़ मार्ग पर यातायात व्यवस्था और भीड़ को ध्यान में रखते हुए बसों के रूट एवं समय-सारिणी में भी आवश्यक बदलाव किए गए हैं। मवाना रोडवेज बस स्टैंड से हरिद्वार के अलावा मुजफ्फरनगर, मीरापुर, बिजनौर, नजीबाबाद, कोटद्वार, मेरठ और खतौली सहित विभिन्न प्रमुख मार्गों पर बसों का संचालन किया जाएगा। इससे क्षेत्र के यात्रियों के साथ-साथ कांवड़ियों को भी सुगम और सुरक्षित यात्रा का लाभ मिलेगा।मवाना रोडवेज बस स्टैंड प्रभारी योगेश कुमार ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। मेरठ डिपो से लगभग 40 बसें मवाना बस स्टैंड पर भेजी जा रही हैं, जिनका संचालन एक अगस्त से शुरू होगा। यात्रियों की संख्या के अनुसार बसों की संख्या में आवश्यकतानुसार बढ़ोतरी भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि परिवहन निगम का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को समय पर सुरक्षित और बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है।