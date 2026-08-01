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नोएडा डिपो की बसों में कांवड़ियों की संख्या बढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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सौम्य मिश्र ... भीड़ और रूट डायवर्जन के कारण आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बसें तुरंत रवाना हो रही

नोएडा डिपो की बसों में कांवड़ियों की संख्या बढ़ी

नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने मोरना स्थित से हरिद्वार के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू कर दिया है। शिवभक्तों की भीड़ को देखते हुए मांग के अनुसार लगातार बसें भेजी जा रही हैं। बसों में कांवड़ियों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है। शुक्रवार और शनिवार को एक-एक अतिरिक्त बस हरिद्वार भेजी गई। डिपो में कुल 188 बसे हैं। सामान्य तौर पर नोएडा डिपो से हरिद्वार के लिए रोजाना चार दैनिक बसें चलती हैं। इसके अलावा एक बस देहरादून के लिए चलाई जाती है। अब कांवड़ियों के डिपो में पहुंचने के कारण अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं।

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भीड़ और रूट डायवर्जन के कारण आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बसें तुरंत रवाना की जा रही हैं। डिपो से संचालित होने वाली यह अतिरिक्त बसें मुख्य रूप से साधारण और सीएनजी श्रेणी की हैं।उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार ने कहा 31 जुलाई से कांवड़ियों की संख्या में इजाफा हुआ है। शुक्रवार को 45 कांवड़िए डिपो में पहुंचे थे। इससे पहले यह संख्या दस से 12 थी। ऐसे में एक अतिरिक्त बस में सभी को हरिद्वार के लिए रवाना किया गया था। शनिवार को भी एक अतिरिक्त बस चलाई गई थी। उन्होंने कहा कि डिपो में बसों की पर्याप्त संख्या है। जैसे-जैसे शिवभक्तों की संख्या बढ़ेगी, जरूरत के मुताबिक बसों की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी।

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