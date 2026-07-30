एलडीए का फायर एनओसी फैसला अव्यावहारिक, दुकानों पर बंदी का संकटएलडीए का फायर एनओसी फैसला अव्यावहारिक, दुकानों पर बंदी का संकट
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने फायर एनओसी अनिवार्य करने के फैसले को अव्यावहारिक बताया। संगठन के नेताओं ने चेतावनी दी कि इससे हजारों व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हो सकते हैं। उन्होंने पुराने भवनों के लिए वर्तमान मानकों को लागू करने में तकनीकी चुनौतियों का हवाला दिया और अग्निशमन विभाग से जागरूकता अभियान चलाने की अपील की।
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार द्वारा गैर-आवासीय भवनों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य किए जाने के फैसले को अव्यावहारिक करार दिया है। संगठन के अध्यक्ष अमरनाथ अग्रवाल और महामंत्री योगेंद्र सिंह ने आशंका जताई कि इस आदेश को वर्तमान स्वरूप में लागू करने से शहर के हजारों व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने अलीगंज अग्निकांड का जिक्र करते हुए स्पष्ट किया कि संगठन किसी लापरवाही का समर्थन नहीं करता, लेकिन पुराने बाजारों के दशकों पुराने भवनों पर वर्तमान कठोर मानक लागू करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। महामंत्री योगेंद्र सिंह ने अग्निशमन विभाग से अपील की कि व्यापारियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाए।
उन्होंने कहा कि कई भवनों में ऑटोमेटिक सेंसर दरवाजे लॉक हो जाने के कारण आपदा में खुल नहीं पाते, इसलिए सीढ़ियों, खिड़कियों और निकास द्वारों की तकनीकी जांच जरूरी है। व्यापार मंडल के प्रवक्ताओं ने फायर एनओसी की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने और छोटे व पुराने व्यापारियों को राहत देने की मांग की है।
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