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खुदरा कारोबार को बचाने के लिए ई-कॉमर्स पॉलिसी बनाई जाए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने लखनऊ में बैठक की, जहाँ प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के दुष्प्रभावों का उल्लेख किया। उन्होंने पारंपरिक खुदरा कारोबार को सुरक्षित करने के लिए ई-कॉमर्स नीति बनाने की आवश्यकता बताई। व्यापारी सम्मेलन और रैली के आयोजन की भी योजना बनाई गई।

खुदरा कारोबार को बचाने के लिए ई-कॉमर्स पॉलिसी बनाई जाए

उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने गुरुवार को सदर बाजार में लखनऊ कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि देश और प्रदेश में ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के बढ़ते दुष्प्रभाव के कारण पारंपरिक खुदरा कारोबार संकट में है। खुदरा कारोबार को बचाने के लिए ई-कॉमर्स पॉलिसी बनाई जाए। अन्यथा छोटे कारोबारियों की स्थिति बेहद खराब हो जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदर्श व्यापार मंडल व्यापारियों के हितों और उनके कारोबार की रक्षा के लिए हर संभव संघर्ष करेगा। उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स और रिटेल ट्रेड पॉलिसी बनवाने के लिए विधायकों, सांसदों और जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

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इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा

क्षेत्रीय विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर बाजारों की समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। व्यापारी जागरूकता वाहन रैली, मशाल जुलूस, पदयात्राएं और सदस्यता अभियान चलाकर संगठन का विस्तार किया जाएगा। बैंकों के सहयोग से लोन शिविर तथा व्यापारियों के स्वास्थ्य के लिए योग व फ्री मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 24 अगस्त को राजधानी में विशाल ‘व्यापारी सम्मेलन’ और लखनऊ कमेटियों के नए पदाधिकारियों का ‘शपथ ग्रहण समारोह’ आयोजित होगा। वहीं सितंबर में एक विशाल ‘व्यापारी रैली’ निकाली जाएगी, जिसमें 05 हजार से अधिक व्यापारी हिस्सा लेंगे। बैठक में संगठन के प्रदेश कोषाध्यक्ष मो. अफजल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अविनाश त्रिपाठी, प्रदेश महामंत्री शशिकांत शर्मा, गुरप्रीत सिंह चड्ढा, प्रमोद शर्मा, मनीष पांडे, अनिरुद्ध निगम सहित कई व्यापारियों ने हिस्सा लिया。

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- ई-कॉमर्स व क्विक कॉमर्स का रिटेल बिजनेस पर असर

- बाजारों में अस्थाई अतिक्रमण और बिना कनेक्शन जलकर का भुगतान

- लैंड यूज कन्वर्जन चार्ज की अधिक दरें

- नगर निगम द्वारा लाइसेंस शुल्क में की गई बढ़ोतरी

- जेम पोर्टल पर व्यापार में आ रही दिक्कतें

- सरकारी खरीद में स्थानीय व्यापारियों को प्राथमिकता देने की मांग

सामान्य प्रश्न

व्यापार मंडल ने बैठक में क्या चर्चा की?
बैठक में ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के दुष्प्रभावों, बाजारों में अस्थाई अतिक्रमण, जलकर का भुगतान, लैंड यूज कन्वर्जन चार्ज, लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी और जेम पोर्टल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

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