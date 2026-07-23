व्यापार मंडल की नई कार्यकारिणी का गठन, विपिन मनचंदा बने अध्यक्ष
रामराज के श्री सनातन धर्म मंदिर मार्केट में उद्योग व्यापार मंडल की बैठक हुई। बैठक में विपिन मनचंदा को अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का चयन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा बीमा कवर बढ़ाने और बिजली दरों में बदलाव की सराहना की।
रामराज स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर मार्केट में उतर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की बैठक प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वार्षिक समीक्षा के साथ नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नई कार्यकारिणी में विपिन मनचंदा को अध्यक्ष, डॉ. श्रीपाल कोहली को उपाध्यक्ष, केपी सिंह धीमान को महामंत्री तथा सुदर्शन गोयल को कोषाध्यक्ष मनोनीत कर नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग ने कहा कि संगठन व्यापारियों के हितों के लिए लगातार संघर्ष करता रहेगा। उन्होंने बताया कि व्यापारियों के बीमा कवर को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने और व्यावसायिक बिजली दरों को सामान्य श्रेणी में लाने की मांग सरकार ने स्वीकार कर ली है।
इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। बैठक में संगठन महामंत्री सुभाष चंद्र धीमान, प्रदेश मंत्री नरेंद्र अग्रवाल, सत्येंद्र शर्मा, विनोद पवार, राजेंद्र गुंबर, अरविंद चौहान, सुरेंद्र प्रजापति आदि रहे।
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