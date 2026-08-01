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यूपी के किलों-प्राकृतिक स्थलों को मिलेगा नया आयाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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-यूपी पर्यटन की ‘द राइडिंग चैप्टर्स’ बाइक राइड को आज हरी झंडी दिखाएंगे

यूपी के किलों-प्राकृतिक स्थलों को मिलेगा नया आयाम

प्रदेश के ऐतिहासिक किलों, प्राकृतिक स्थलों और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दिलाने के लिए पर्यटन विभाग एक अनूठी पहल करने जा रहा है। विभाग की ओर से ‘द राइडिंग चैप्टर्स : विजिट माय स्टेट’ बाइक राइड का शुभारंभ रविवार को होगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह सुबह 8 बजे लखनऊ के 1090 चौराहे से 65 बाइक राइडर्स के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थलों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना तथा राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करना है।

पहली पर्यटन बाइक यात्रा

करीब 330 किलोमीटर लंबी इस पहली पर्यटन बाइक यात्रा का रूट लखनऊ, कानपुर, बिंदकी और बांदा होते हुए ऐतिहासिक कालिंजर किले तक निर्धारित किया गया है। यात्रा का समापन धर्मनगरी चित्रकूट में होगा। इस दौरान प्रतिभागी बांदा के गुलमोहर ईको स्पॉट पर रुकेंगे, जहां उन्हें बुंदेलखंड की ग्रामीण संस्कृति, पारंपरिक खानपान और ग्रामीण पर्यटन की अनूठी झलक देखने का अवसर मिलेगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ‘द राइडिंग चैप्टर्स : विजिट माय स्टेट’ महज एक बाइक राइड नहीं, अपितु उत्तर प्रदेश को नए नजरिए से जानने और देखने का अवसर है।

दूसरा संस्करण

‘द राइडिंग चैप्टर्स : विजिट माय स्टेट’ का पहला संस्करण कालिंजर किले तक आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद श्रृंखला का दूसरा संस्करण 22 और 23 अगस्त को होगा। यह बाइक राइड लखनऊ से सुल्तानपुर, जौनपुर, देवदरी जलप्रपात, राजदरी जलप्रपात और चुनार किले तक पहुंचेगी। दोनों पर्यटन मार्गों को इस तरह तैयार किया गया है कि प्रतिभागी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक किलों, मनमोहक जलप्रपातों, ग्रामीण संस्कृति और समृद्ध विरासत का अनुभव कर सकें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस बाइक राइड का उद्देश्य क्या है?
इस बाइक राइड का उद्देश्य प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थलों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना तथा राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करना है।
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