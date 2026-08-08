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पुरानी बसों को इलेक्ट्रिक में बदलने की तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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रुड़की में एक कार्यक्रम में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने बताया कि सरकार डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने की योजना बना रही है। यह कदम प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने और रुड़की रोडवेज डिपो को राहत देने में मदद करेगा।

पुरानी बसों को इलेक्ट्रिक में बदलने की तैयारी

रुड़की, संवाददाता। रोडवेज की उम्र पूरी कर चुकी डीजल बसों को अब कबाड़ में भेजने के बजाय इलेक्ट्रिक बसों में बदलने की तैयारी है। प्रदेश सरकार जल्द ही इस दिशा में कदम बढ़ाने जा रही है। शनिवार को रुड़की में एक कार्यक्रम में पहुंचे परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने बताया कि पुरानी बसों को मॉडिफाई कर इलेक्ट्रिक बस में कन्वर्ट करने की योजना पर काम चल रहा है। इससे रुड़की रोडवेज डिपो को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

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