बोर्ड परीक्षा: परीक्षा केंद्रों के सत्यापन को चार तहसीलों में समितियां गठित

सोनभद्र, संवाददाता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा-2027 को नकलविहीन, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने चार तहसीलों में चार सदस्यीय सत्यापन समितियों का गठन किया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने समितियों को प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर आधारभूत सुविधाओं का सत्यापन करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। रॉबर्ट्सगंज तहसील में उप जिलाधिकारी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में पीडब्ल्यूडी (प्रांतीय खंड) के सहायक अभियंता हरिवंश प्रसाद, तहसीलदार रॉबर्ट्सगंज तथा राजकीय इंटर कॉलेज रॉबर्ट्सगंज की प्रधानाचार्य वंदना सिंह सदस्य एवं सदस्य-सचिव होंगी।

घोरावल तहसील में उप जिलाधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगे। उनके साथ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता अत्येन्द्र केशरवानी, तहसीलदार घोरावल तथा राजकीय इंटर कॉलेज घोरावल के प्रधानाचार्य अनिल कुमार में सदस्य बनाए गए हैं। ओबरा तहसील में उप जिलाधिकारी ओबरा को अध्यक्ष नामित किया गया है। समिति में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता संजय श्रीवास्तव, तहसीलदार ओबरा तथा राजकीय इंटर कॉलेज पिपरी के प्रभारी प्रधानाचार्य अशोक कुमार त्रिपाठी सदस्य होंगे। दुद्धी तहसील में उप जिलाधिकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। समिति में पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड दुद्धी के सहायक अभियंता सीएन सिंह, तहसीलदार दुद्धी तथा राजकीय इंटर कॉलेज दुद्धी के प्रधानाचार्य अजय कुमार सिंह को सदस्य बनाया गया है। जिला प्रशासन ने सभी समितियों को परीक्षा केंद्रों पर उपलब्ध भवन, कक्ष, सीसीटीवी, पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था सहित अन्य निर्धारित मानकों का स्थलीय सत्यापन कर समयबद्ध रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा तहसील स्तरीय समिति त्रुटिपूर्ण/नवीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों का जियोलोकेशन संबंधित विद्यालयों में पहुंचकर अपने इंण्ड्राइड फोन में परिषद की वेबसाइड से डाउनलोड किए एपीआई युक्त मोबाइल ऐप पर अपने आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन कर विद्यालय के प्रांगण के अंदर से विद्यालय के स्पष्ट नाम के साथ एक फोटो खींचकर ऐप पर ही प्रदर्शित वेरिफाई कालम पर विद्यालय की जियोलोकेशन प्रमाणित करेंगे। जिसकी अंतिम तिथि तीन अगस्त तक निर्धारित है। इन रिपोर्टों के आधार पर बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों का अंतिम निर्धारण किया जाएगा।