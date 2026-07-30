यूपी टीजीटी परीक्षा में रूबी की 28वीं रैंक
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की यूपी टीजीटी परीक्षा में दौलतपुर गांव की रूबी बानो ने 28वीं रैंक हासिल की है। इस सफलता से क्षेत्रवासियों में खुशी है। रूबी ने बताया कि उसने अपनी पढ़ाई हाईस्कूल जनता हायर सेकेंडरी स्कूल राजेपुर और इंटरमीडिएट सुभाष इंटर कॉलेज, बांगरमऊ से की।
बांगरमऊ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की यूपी टीजीटी परीक्षा में क्षेत्र के दौलतपुर गांव की रूबी बानो ने प्रदेश में 28 वीं रैंक हासिल किया है। इस सफलता की खबर मिलते ही परिजनों व क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। रूबी ने बताया की हाईस्कूल जनता हायर सेकेंडरी स्कूल राजेपुर और इंटरमीडिएट सुभाष इंटर कॉलेज, बांगरमऊ से किया। किसान मुन्ना की बेटी रूबी की सफलता पर भाई व ग्राम प्रधान इशरत अली ने बताया कि वह शुरू से ही पढ़ाई के प्रति लगन से लगी रही। करीबियों ने मिठाई खिलाकर खुशी जताई और उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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