Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कानपुर के 8 खिलाड़ियों का यूपी टेनिस बाल क्रिकेट टीम में चयन

By Abhishek Singh
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

कानपुर में, टेनिस बाल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 11वीं मिनी नेशनल टेनिस बाल क्रिकेट चैम्पियनशिप का आयोजन 7 से 9 सितंबर तक गोवा में किया जाएगा। यूपी टीम के चयन के लिए कानपुर में ट्रायल हुआ, जिसमें आठ खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयनित खिलाड़ियों में अथर्व अवस्थी, तेजस ठाकुर, आर्यन पटेल आदि शामिल हैं।

कानपुर के 8 खिलाड़ियों का यूपी टेनिस बाल क्रिकेट टीम में चयन

कानपुर। टेनिस बाल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 11वीं मिनी नेशनल टेनिस बाल क्रिकेट चैम्पियनशिप 7 से 9 सितंबर के बीच गोवा के मडगांव में आयोजित की जा रही है। इसके लिए यूपी टीम के चयन के लिए कानपुर से ​खिलाड़ियों का ट्रायल पिछले सप्ताह पी रोड ​स्थित हरसहाय जगदंबा सहाय इंटर कॉलेज में हुआ था। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आठ ​खिलाड़ियों का चयन गुरुवार को किया गया। उत्तर प्रदेश अंडर-14 टेनिस बाल क्रिकेट टीम में शहर के आठ खिलाड़ियों ने जगह बनाई है। चयनित खिलाड़ियों में अथर्व अवस्थी, तेजस ठाकुर, आर्यन पटेल, हितेश अहूजा, नमन पाठक, मानस शर्मा, वंश चतुर्वेदी और हनी सोनकर शामिल हैं।

कानपुर टेनिस बाल क्रिकेट एसोसिएशन ने चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश टेनिस बाल क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव रामेंद्र सिंह ने चयनित खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की अंतिम टीम की घोषणा जल्द की जाएगी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Abhishek Singh

लेखक के बारे में

Abhishek Singh

शॉर्ट बायो: अभिषेक सिंह पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

अभिषेक सिंह भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल को लीड कर रहे हैं। 2016 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)

अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण (आईनेक्स्ट) जैसे प्रमुख अखबार से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2016 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े और प्रिंट मीडिया में मजबूत पकड़ बनाने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। 2010 से 2016 तक खेल, स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, रेलवे समेत पूरे परिवहन आदि से जुड़ी कवरेज से बड़ा नाम बनाया। 2016 से हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में उच्च, कृषि व तकनीकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिसर्च रिपोर्टिंग

B.Sc (मैथ्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण अभिषेक को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह तकनीकी व उच्च शिक्षा बीट पर कमांड होने के साथ रिसर्च और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।


शिक्षा और खेल विजन

शिक्षा और खेल विषयों पर अभिषेक को गहरी समझ है। उन्होंने आईआईटी जैसे संस्थानों में ड्रोन, यूएवी, कैंसर, हथियार, एयरोस्पेस, कृषि जैसे विषयों पर रिसर्च व नवाचार करने वाले वैज्ञानिकों के साथ इसरो, डीआरडीओ, यूजीसी, एआईसीटीई, आल इंडिया यूनिवर्सिटी के प्रमुखों के साथ खेल के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
इंटरनेशनल टेस्ट, वन-डे व टी-20 क्रिकेट मैच के साथ अन्य खेलों की कवरेज
सेलिब्रेटी, मिनिस्टर, शिक्षाविद व खिलाड़ी का साक्षात्कार
रिसर्च व नवाचार से जुड़े विषय
उच्च शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा व तकनीकी शिक्षा से जुड़े सेमिनार

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Kanpur Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।