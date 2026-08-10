फुटबॉल खिलाड़ियों का किया गया चयन
वाराणसी में 31 खिलाड़ियों के लिए 15 दिन का शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें यूपी की टीम डॉक्टर बीसी राय अंडर-19 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली है। चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आधार पर किया जा रहा है। टीम का पहला मैच 26 अगस्त को दिल्ली के साथ होगा।
वाराणसी। बेंगलुरू में 25 अगस्त से 9 सितंबर तक होने वाली डॉक्टर बीसी राय अंडर-19 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप आयोजित है। चैंपियनशिप में यूपी की टीम भी भाग लेगी। टीम चयन के लिए बड़ालालपुर क्रीड़ा संकुल में 31 खिलाड़ियों का 15 दिन का शिविर लगाया गया है। इन खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आधार पर किया गया है। उप्र फुटबॉल संघ के महासचिव मो. शाहिद ने बताया कि कैंप में प्रांजल, अश्विन, दिवांशु, मोहम्मद सिद्दीकी, आर्यन यादव, अयान वाजिद, उजागर सिंह, मो. समीर, पवन चौहान, सितेश साहनी, गोविंद, इकराम, प्रियांशु, फजल अब्बास, अनुराग सिंह, अभिनव पटेल, आदि पाठक, लव सोनकर, मोहम्मद आतिफ, रोहित द्विवेदी, आमिर खान, अनुज राय, अर्पित कुमार, शिवम कुमार, मोहम्मद आदिल, अमन पाल, अकाउं तोमर, विग्नेश प्रताप सिंह, मुशर्रफ खान, जाहिद कामरान, मोहम्मद आतिफ खान हैं।
कैंप में प्रदर्शन के बाद 20 सदस्यीय यूपी की टीम का चयन किया जाएगा। शिविर के मुख्य प्रशिक्षक राजीव रंजन एवं अवधेश पटेल हैं। टीम 22 सितंबर को रवाना होगी। उत्तर प्रदेश का पहला मैच 26 अगस्त को दिल्ली के साथ है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें