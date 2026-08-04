Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

समस्याओं को लेकर डीआईओएस को दिया ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
Follow us on Google News
share

समस्याओं को लेकर डीआईओएस को ज्ञापनसमस्याओं को लेकर डीआईओएस को ज्ञापनसमस्याओं को लेकर डीआईओएस को ज्ञापनसमस्याओं को लेकर डीआईओएस को ज्ञापनसमस्याओं को ल

समस्याओं को लेकर डीआईओएस को दिया ज्ञापन

हाथरस: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पाण्डेय पक्ष) हाथरस के तत्वावधान में प्रान्तीय संगठन के निर्देशानुसार शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए डीआईओएस को ज्ञापन दिया।जिला अध्यक्ष शिवशंकर गुप्ता व जिला मन्त्री डॉ पंकज कुमार जैन के नेतृत्व मे एक ञापन प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक रणवीर सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पेंशन को बहाल करने, प्रधानाचार्य /प्राधानाध्याक की तदर्थ पदोन्नति, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982(यथा संशोधित) की धाराओं क्रमशः 12,18 व 21 को पुर्नस्थापित करना, वित्तविहीन शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के साथ साथ सम्मान जनक मानदेय का भुगतान ,वर्ष 2000 के पूर्व व पश्चात नियुक्त तदर्थ शिक्षकों का विनयमितीकरण आदि की समस्या रखी।

ज्ञापन देने वालों में प्रान्तीय कार्य कारिणी सदस्य डॉ. राधेश्याम वार्ष्णेय'हिमांशु', समन्वयक प्राचार्य डॉ़. दीपक जैन, उपाध्यक्ष डॉ. गोपाल प्रसाद, डीपी सिंह , मुदित जैन आदि उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pension Uttar Pradesh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।