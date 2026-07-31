शिक्षक संघ एकजुट ने 25 सूत्रीय मांगों के निस्तारण को उठायी आवाज
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) ने शिक्षकों के सम्मान, अधिकार और भविष्य को लेकर डीआईओएस कार्यालय पर धरना दिया। प्रधान संरक्षक गुमान सिंह यादव ने संगठित होने की आवश्यकता पर जोर दिया। सत्यवीर सिंह दिवाकर ने कैशलेस चिकित्सा से संबंधित समस्याओं का समाधान निकालने के लिए एकजुटता की बात की।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) ने प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर गुरुवार को दोपहर दो बजे से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। गुरुवार को डीआईओएस कार्यालय पर हुए धरना प्रदर्शन में प्रधान संरक्षक गुमान सिंह यादव ने बताया कि यह आंदोलन किसी एक संगठन का नहीं। प्रदेश के प्रत्येक शिक्षक के सम्मान, अधिकार और भविष्य का आंदोलन है। यदि आज हम संगठित नहीं होंगे। तब हमारी समस्याएं और अधिक जटिल होती जाएंगी। राजू राम रतन ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान आपके अपने हाथों में ही है। सभी को संगठन मज़बूत करना होगा।सत्यवीर सिंह दिवाकर ने बताया कि कैशलेश चिकित्सा से संबंधित यदि कोई दिक्कत है।
उसे बताये धारा 12, 21, 18 को पुनर्स्थापित कराने को सभी को एकजुटता दिखानी होगी। धरना प्रदर्शन में कप्तान सिंह, जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार, डॉ. आनंद कुमार, नारायण सिंह, मनोज मिश्रा, नीरज सिंह, मुराही शर्मा, जिला मंत्री विजय प्रताप बिंद ने विचार व्यक्त किए। धरना प्रदर्शन में नारायण सिंह, मेधा पचौरी, शोभा, पवन चौरसिया, चन्द्रगीत यादव, वीर बहादुर, अरुण कुमार, अमृत सिंह, उमेश यादव, बृजेश प्रताप सिंह, अनिल सिंह, रामविलास शिक्षक-शिक्षिका उपस्थित रहे।
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