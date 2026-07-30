Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शिक्षक संघ एकजुट ने 25 सूत्रीय मांगों के निस्तारण को उठायी आवाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
Follow us on Google News
share

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) ने डीआईओएस कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रधान संरक्षक गुमान सिंह यादव ने इसे सभी शिक्षकों के सम्मान और अधिकारों के लिए आंदोलन बताया। शिक्षकों को संगठित होने और समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है।

शिक्षक संघ एकजुट ने 25 सूत्रीय मांगों के निस्तारण को उठायी आवाज

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) ने प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर गुरुवार को दोपहर दो बजे से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। गुरुवार को डीआईओएस कार्यालय पर हुए धरना प्रदर्शन में प्रधान संरक्षक गुमान सिंह यादव ने बताया कि यह आंदोलन किसी एक संगठन का नहीं। प्रदेश के प्रत्येक शिक्षक के सम्मान, अधिकार और भविष्य का आंदोलन है। यदि आज हम संगठित नहीं होंगे। तब हमारी समस्याएं और अधिक जटिल होती जाएंगी। राजू राम रतन ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान आपके अपने हाथों में ही है। सभी को संगठन मज़बूत करना होगा।सत्यवीर सिंह दिवाकर ने बताया कि कैशलेश चिकित्सा से संबंधित यदि कोई दिक्कत है।

ये भी पढ़ें:समस्याओं के समाधान में आनाकानी पर बिफरे शिक्षक

उसे बताये धारा 12, 21, 18 को पुनर्स्थापित कराने को सभी को एकजुटता दिखानी होगी। धरना प्रदर्शन में कप्तान सिंह, जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार, डॉ. आनंद कुमार, नारायण सिंह, मनोज मिश्रा, नीरज सिंह, मुराही शर्मा, जिला मंत्री विजय प्रताप बिंद ने विचार व्यक्त किए। धरना प्रदर्शन में नारायण सिंह, मेधा पचौरी, शोभा, पवन चौरसिया, चन्द्रगीत यादव, वीर बहादुर, अरुण कुमार, अमृत सिंह, उमेश यादव, बृजेश प्रताप सिंह, अनिल सिंह, रामविलास शिक्षक-शिक्षिका उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:पुरानी पेंशन बहाली को लेकर माध्यमिक शिक्षकों का प्रदर्शन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etah News Etah Latest News Uttar Pradesh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।