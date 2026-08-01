कापियों के ऑनलाइन मूल्यांकन का विरोध
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता राजकीय शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश ने उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद की
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता राजकीय शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश ने उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद की कम्पार्टमेंट परीक्षा की कापियों के ऑनलाइन मूल्यांकन का विरोध किया है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सत्य शंकर मिश्रा व प्रांतीय संरक्षक रामेश्वर पांडेय ने शिक्षा निदेशक व माध्यमिक शिक्षा परिषद के सभापति को पत्र लिखकर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन मूल्यांकन में शिक्षकों को रात में भी ड्यूटी करनी पड़ रही है। पहले परीक्षा कापियों के बंडल की गणना उप प्रधान परीक्षक करते थे लेकिन अब यह सीधा एजेंसी को स्कैनिंग के लिए दिए जा रहे हैं। जिसमें अगर कोई छात्र कापी में धन रखता है तो उसका पता नहीं चल पाएगा।
स्कैनिंग के काम में लगे एजेंसी कर्मी इसे निकाल लेंगे। अभी तक शिक्षक इसे निकालकर इसका पूरा हिसाब-किताब देते थे। फिलहाल उन्होंने पारदर्शिता बढ़ाने की मांग की है।
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