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विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन को लेकर हुई चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
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सीतापुर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा ने शिक्षकों से संवाद करते हुए जिले की शैक्षिक समस्याओं के समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने आगामी विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन के लिए भी चर्चा की। शिक्षकों ने उन्हें समर्थन देने का संकल्प लिया और संगठन के सोच को मजबूत करने का आह्वान किया।

विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन को लेकर हुई चर्चा

सीतापुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा ने माध्यमिक विद्यालयों का भ्रमण कर शिक्षकों से संवाद किया। संवाद का मुख्य उद्देश्य जिले की शैक्षिक समस्याओं का समाधान तथा संगठन को मजबूत बनाना रहा। इसी को लेकर शहर के एक अनुदानित कॉलेज में आयोजित बैठक में आगामी विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन को लेकर भी चर्चा हुई। लखनऊ खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से घोषित प्रत्याशी सोहनलाल वर्मा का शिक्षकों ने स्वागत किया और उन्हें विजयी बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि शिक्षक संगठन की मजबूती ही सेवा सुरक्षा और शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा का आधार है।

उन्होंने सभी शिक्षकों से संगठन की उपलब्धियों को हर शिक्षक तक पहुंचाने और एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। जिला संगठन मंत्री एवं प्रधानाचार्य अनिल कुमार वर्मा ने सभी शिक्षकों से मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित कराने की अपील की। संरक्षक डॉ. बृजेंद्र कुमार ने सदस्यता अभियान को मजबूत करने पर जोर दिया। अंत में जिला अध्यक्ष राजकमल कनौजिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। बैठक में जनपद के सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे।

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