पुरानी पेंशन बहाली को लेकर माध्यमिक शिक्षकों का प्रदर्शन

सोनभद्र, संवाददाता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) ने शिक्षकों की लंबे समय से लंबित समस्याओं और सेवा संबंधी अधिकारों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। संघ ने मुख्यमंत्री को संबोधित 25 सूत्रीय ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा। उन्होंने शिक्षकों के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक हितों से जुड़ी मांगों को प्राथमिकता से उठाया गया है। जिलाध्यक्ष शिव कुमार सिंह ने कहा कि यदि सरकार ने इन न्याय संगत मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कदम नहीं उठाए, तो शिक्षक समाज अपनी आवाज बुलंद करने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली और माध्यमिक शिक्षा का राजकीयकरण किया जाए।

शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ओपीएस लागू करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में संशोधन कर शिक्षकों की पदोन्नति, सेवा सुरक्षा तथा कार्यवाहक प्रधानाचार्य से जुड़े पुराने कड़े प्रावधानों को पुन: बहाल करने की मांग की गई है। रिक्त पड़े प्रधानाचार्य पदों को परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से पारदर्शी तरीके से भरने तथा सहायक अध्यापक के पदनाम को सहायक प्रवक्ता करने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए स्पष्ट सेवा नियमावली, मानदेय की व्यवस्था और मानव संपदा पोर्टल पर उनके आंकड़े दर्ज करने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा आमेलित विषय विशेषज्ञ व तदर्थ शिक्षकों की पूर्व सेवाओं को जोड़कर पुरानी पेंशन व अन्य लाभ दिए जाएं और एनपीएस अंशदान को जीपीएफ में ट्रांसफर किया जाए। अतिथि प्रवक्ता अंशकालिक आधार पर कार्य कर रहे प्रवक्ताओं को पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा देने की मांग की गई है। इस मौके पर छन्नू लाल, विजय कुमार दुबे, किशोर कुमार कन्नौजिया, आशुतोष कुमार, सनोज कुमार चौहान, अशोक कुमार, रामानंद त्रिपाठी, मुन्ना लाल जायसवाल, सत्य प्रकाश सिंह आदि मौजूद थे।