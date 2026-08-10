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शिक्षामित्रों को नियमित करने और सम्मानजनक वेतनमान प्रदान करने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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बिजनौर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश सुचित मलिक ने उत्तर प्रदेश सरकार से प्रदेश के लगभग 1.50 लाख श

शिक्षामित्रों को नियमित करने और सम्मानजनक वेतनमान प्रदान करने की मांग

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश सुचित मलिक ने उत्तर प्रदेश सरकार से प्रदेश के लगभग 1.50 लाख शिक्षामित्रों को शिक्षामित्र पद पर नियमित करते हुए सम्मानजनक वेतनमान प्रदान किए जाने की मांग की है। सुचित मलिक ने कहा कि प्रदेश में लगभग एक लाख पचास हजार शिक्षामित्र लंबे समय से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। शिक्षामित्रों ने प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और विद्यालयों के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बावजूद वर्षों की सेवा के बाद भी उन्हें स्थायी सेवा एवं सम्मानजनक वेतनमान का लाभ नहीं मिल पाया है।

उन्होंने कहा कि लगभग 1.50 लाख शिक्षामित्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार को अब ठोस और स्थायी निर्णय लेना चाहिए। शिक्षामित्रों की वर्षों पुरानी मांग है कि उन्हें उनके वर्तमान शिक्षामित्र पद पर ही नियमित किया जाए और नियमित कर्मचारी के अनुरूप सम्मानजनक वेतनमान प्रदान किया जाए।

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