शिक्षक समस्याओं पर माध्यमिक शिक्षक संघ ने मांगा समाधान

उन्नाव। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ( चन्देल गुट) के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला विद्यालय निरीक्षक से मिलकर शिक्षक समस्याओं पर समाधान मांगा। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के संवेदनशील समस्याओं मे ससमय वेतन भुगतान, पदोन्नति, चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान, व्यावसायिक शिक्षकों के सेवाविस्तार, एनपीएस से ओपीएस में आच्छादित शिक्षकों का जीपीएफ खातों मे धनराशि का हस्तानान्तरण, आमेलित विषय विशेषज्ञो को एनपीएस से ओपीएस में आच्छादित हेतु वांछित आवश्यक कार्यवाही, प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण आदि समस्याओं से अवगत कराकर निस्तारण मांगा। इस दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष हरिहरप्रसाद दीक्षित, जिला मंत्री राम शंकर, जिला कार्यकारिणी सदस्य सत्येन्द्र दीक्षित आदि ने 9 सूत्रीय समस्याओ का ज्ञापन देते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर यह मांग रखी कि कार्यालय में उपलब्ध वेतन बिल का भुगतान प्रत्येक महीने की पहली या दूसरी तारीख तक निश्चित तौर पर किया जाना सुनिश्चित हो।