शिक्षक समस्याओं पर माध्यमिक शिक्षक संघ ने मांगा समाधान
उन्नाव में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चन्देल गुट) ने जिला विद्यालय निरीक्षक से मिलकर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान मांगा। महत्वपूर्ण मुद्दों में ससमय वेतन भुगतान, पदोन्नति, और जीपीएफ खाते में धनराशि का हस्तांतरण शामिल है। संघ ने वेतन बिल का भुगतान हर महीने की शुरुआत में सुनिश्चित करने की मांग की।
उन्नाव। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ( चन्देल गुट) के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला विद्यालय निरीक्षक से मिलकर शिक्षक समस्याओं पर समाधान मांगा। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के संवेदनशील समस्याओं मे ससमय वेतन भुगतान, पदोन्नति, चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान, व्यावसायिक शिक्षकों के सेवाविस्तार, एनपीएस से ओपीएस में आच्छादित शिक्षकों का जीपीएफ खातों मे धनराशि का हस्तानान्तरण, आमेलित विषय विशेषज्ञो को एनपीएस से ओपीएस में आच्छादित हेतु वांछित आवश्यक कार्यवाही, प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण आदि समस्याओं से अवगत कराकर निस्तारण मांगा। इस दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष हरिहरप्रसाद दीक्षित, जिला मंत्री राम शंकर, जिला कार्यकारिणी सदस्य सत्येन्द्र दीक्षित आदि ने 9 सूत्रीय समस्याओ का ज्ञापन देते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर यह मांग रखी कि कार्यालय में उपलब्ध वेतन बिल का भुगतान प्रत्येक महीने की पहली या दूसरी तारीख तक निश्चित तौर पर किया जाना सुनिश्चित हो।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें