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शिक्षकों की समस्याओं को लेकर आज धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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जौनपुर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई) के जिलाध्यक्ष तेरस यादव के नेतृत्व में शिक्षक आज जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन करेंगे। शिक्षकों की पदोन्नति और वेतन से संबंधित समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं। शिक्षकों ने अधिक संख्या में हिस्सेदारी की अपील की है।

शिक्षकों की समस्याओं को लेकर आज धरना

जौनपुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई) के जिलाध्यक्ष तेरस यादव के नेतृत्व में शिक्षक सोमवार यानी आज जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। संगठन के प्रदेश संरक्षक रमेश सिंह ने बताया कि शिक्षकों की पदोन्नति, वेतन समेत कई समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं। पदोन्नति की औपचारिक बैठक 18 जुलाई को हो चुकी है, लेकिन पदोन्नति पत्रावलियां जस की तस पड़ी हैं। वर्ष 2000 के बाद तदर्थ रूप से नियुक्त मानदेय शिक्षकों का 20 से 30 मई 2026 तक का वेतन भी रोके जाने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि एनपीएस से ओपीएस में शामिल किए गए शिक्षकों की एनपीएस धनराशि अभी तक जीपीएफ खाते में स्थानांतरित नहीं की जा रही है।

आरोप है कि समस्याओं के समाधान के बजाय शिक्षकों से धनउगाही की जा रही है और अनावश्यक कागजात मांगकर उन्हें परेशान किया जाता है। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. राकेश सिंह ने कहा कि शिक्षकों में कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर आक्रोश है। जिलाध्यक्ष तेरस यादव, कार्यकारी अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह, जिला मंत्री ठाकुर प्रसाद तिवारी ने शिक्षकों से सोमवार को अधिक से अधिक संख्या में धरने में शामिल होने की अपील की है।

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