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शिक्षकों ने डीआईओएस कार्यालय पर दिया धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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डीआईओएस को 25 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौपाफोटो.31. डीआईओएस को ज्ञापन देते शिक्षक संघ के पदाधिकारी इटावा, संवाददाता।उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ए

शिक्षकों ने डीआईओएस कार्यालय पर दिया धरना

इटावा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के जिलाध्यक्ष श्री रणविजय सिंह यादव के नेतृत्व में शिक्षकों की लंबित 25 सूत्रीय मांगों के समर्थन में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया और अपनी मांगों को पूरा किए जाने के लिए कहा। इस संबंध में मांगों का एक ज्ञापन भी डीआईओएस अतुल कुमार सिंह को सौंपा गया। धरना प्रदर्शन में इसके साथ ही जनपद स्तर की विभिन्न शिक्षक समस्याओं से भी जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराया गया। उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करनेका आश्वासन दिया। धरने को खुशीनाथ गुप्ता, कर्ण सिंह, अंकित कुमार, विजय सिंह ने संबोधित करते हुए शिक्षकों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की।आगरा

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खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी प्रत्याशी रणविजय सिंह यादव ने शिक्षक साथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि संगठन शिक्षकों के मान-सम्मान, अधिकारों एवं समस्याओं के समाधान के लिए मजबूती से खड़ा रहेगा। संचालन जिलामंत्री सुखराम आदिवंशी ने किया।धरना-प्रदर्शन में रहे ये शिक्षकसंघ के प्रदेश सदस्य राजेश कुमार यादव, मंडल अध्यक्ष गौरव शाक्य, जय प्रकाश कुशवाह, चन्द्र प्रकाश, शिव शंकर यादव, महेन्द्र द्विवेदी, मनोज कुमार यादव , सुरेन्द्र सिंह यादव, राजेश कुमार यादव, सूर्य नाथ राम, राजेश कुमार, राधा कृष्ण कठेरिया।

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