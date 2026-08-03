शिक्षामित्रों ने मांगों को लेकर कलक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन
उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों ने कलक्ट्रेट परिसर में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मूल विद्यालय वापसी और महिला शिक्षामित्रों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की मांग की। शिक्षामित्रों ने चेतावनी दी कि यदि प्रक्रिया में और देरी हुई, तो वे आंदोलन करेंगे।
उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सेवाएं दे रहे शिक्षामित्रों ने सोमवार को कलक्ट्रेट परिसर में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन कलक्ट्रेट में सौंपा। शिक्षामित्रों ने शासन द्वारा पूर्व में जारी आदेशों के तहत मूल विद्यालय वापसी और महिला शिक्षामित्रों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूर्ण कराने की मांग उठाई है। ज्ञापन में जिलाध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षामित्रों की मूल विद्यालय वापसी एवं महिला शिक्षामित्रों को उनके पति के निवास स्थान पर स्थानांतरण के आदेश दिए थे। किंतु निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी अधिकांश स्थानों पर प्रथम चरण यानी मूल विद्यालय वापसी की प्रक्रिया तक पूर्ण नहीं हो सकी है।
जिसके कारण शिक्षामित्रों में भारी निराशा है। जिला महामंत्री सलीम खान व देवेंद्र पोसवाल ने कहा कि मूल विद्यालय वापसी एवं समायोजन की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से जल्द से जल्द संपन्न कराया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रक्रिया में और विलंब हुआ तो शिक्षामित्रों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस अवसर पर काफी संख्या में शिक्षामित्र मौजूद रहे।
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