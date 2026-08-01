शिक्षक संघ ने डीएम को सौंपा 18 सूत्रीय ज्ञापन
बस्ती में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और अन्य कर्मियों की 18 समस्याओं के समाधान की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए समस्याओं के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया। कई संगठन पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
बस्ती। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिला अध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल के नेतृत्व में शुक्रवार को डीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों एवं अन्य संविदा कर्मियों की 18 समस्याओं के समाधान के लिए मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने जनपद के परिषदीय विद्यालयों से जुड़ी लंबित समस्याओं के शीघ्र एवं न्यायोचित निस्तारण की मांग करते हुए कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस दौरान राघवेन्द्र प्रताप सिंह, अभय सिंह यादव, राजकुमार सिंह, शैल कुमार शुक्ल, अभिषेक उपाध्याय, आशुतोष पाण्डेय सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।
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