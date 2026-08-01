Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जनपदीय कार्यकारिणी का त्रयवार्षिक निर्वाचन के तय किए कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
Follow us on Google News
share

- 22 पदों पर निर्वाचन के लिए 18 अगस्त को कोपागंज में होगा निर्वाचन कार्यकारिणी एवं ब्लॉक अध्यक्ष, मंत्रियों तथा सदस्य शिक्षकों की संयुक्त बैठक शनिवार

जनपदीय कार्यकारिणी का त्रयवार्षिक निर्वाचन के तय किए कार्यक्रम

मऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की जनपदीय कार्यकारिणी एवं ब्लॉक अध्यक्ष, मंत्रियों तथा सदस्य शिक्षकों की संयुक्त बैठक शनिवार को भुजौटी स्थित एक हाल में संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 18 अगस्त को संगठन की जनपदीय कार्यकारिणी का त्रयवार्षिक निर्वाचन कोपागंज में प्रदेशीय निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षक की देखरेख में संपन्न होगा। जिला कार्यसमिति के अध्यक्ष ,मंत्री सहित सभी 22 पदों का निर्वाचन जनपदीय महासभा के 363 प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। 363 प्रतिनिधि सदस्यों की सूची का अनुमोदन बैठक में हुआ और सूची प्रकाशित कर दी गई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ के कार्यालय पर प्रतिनिधि शिक्षकों की सूची चस्पा करने का निर्णय हुआ।

ये भी पढ़ें:Bhabua News: अमांव के पैक्स चुनाव में ... प्रतिशत शांतिपूर्ण हुआ मतदान

चुनाव में उम्मीदवारों का प्रस्ताव कम से कम दो ब्लॉक अध्यक्ष या मंत्री द्वारा किया जाएगा और कम से कम पांच प्रतिनिधि शिक्षकों का समर्थक होना आवश्यक है। 18 अगस्त को ही उम्मीदवारों का पर्चा दाखिला एवं वापसी होगी और आवश्यक होने पर उसी दिन मतदान संपन्न कराकर परिणाम की घोषणा भी हो जायेगी। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष कृष्णा नन्द राय एवं संचालन जिला मंत्री अखिलेश्वर शुक्ल द्वारा किया गया। बैठक में मनमोहन पाण्डेय, रजनीश पाण्डेय, सतीश राय,रामकेर यादव, देवदत्त मिश्र, जयशंकर यादव, विनोद कुमार, अरुण चंद्रा, रणंजय मल्ल, सुमन राय, ममता शर्मा, रोहित यादव, सरफराज अहमद, अवधेश राय, सिद्धनाथ प्रसाद, मनिराम, दिनेश कुमार, सुजीत राय, शिवानंद, सुरेंद्र यादव, जगमोहन सिंह, गुलाब गुप्ता, घनश्याम यादव, आशीष, प्रवीण, अजय, आनंद सिंह, राशिद जमाल आदि उपस्थित रहे।------------------------

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mau News Mau Latest News Uttar Pradesh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।