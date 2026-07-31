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छह मांग विधानसभा सत्र में उठाने को मारहरा विधायक से मिले शिक्षामित्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने विधायक वीरेन्द्र सिंह लोधी को छह सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। संघ ने टीईटी अनिवार्यता से शिक्षामित्रों को अलग रखने, 2017 के आंदोलन में मुकदमे वापस कराने और अन्य मांगों के लिए मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का अनुरोध किया।

छह मांग विधानसभा सत्र में उठाने को मारहरा विधायक से मिले शिक्षामित्र

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ से शुक्रवार छह सूत्रीय मांगपत्र मारहरा विधायक वीरेन्द्र सिंह लोधी को सौंपा है। शुक्रवार को अरुणानगर स्थित आवास पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ संरक्षक राजेश गुप्ता एवं जिलाध्यक्ष मनोज यादव के नेतृत्व में शिक्षामित्र मारहरा विधायक वीरेन्द्र सिंह लोधी से मिले। शिक्षामित्रों को उनका हक दिलाने के लिए वह उनकी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने दिये मांग पत्र में टीईटी अनिवार्यता आदेश से शिक्षामित्र को पृथक रखा जाये। टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्रों अध्यापक पद पर विद्यालयों में समायोजित किया जाए। वर्ष 2017 में आंदोलन 17 शिक्षामित्रों पर मुकदमें चल रहे हैं।

मुकदमे वापस कराने की प्रक्रिया पूरी करायी जाए। समायोजन न होने तक 12 माह का मानदेय और 62 वर्ष की सेवा की जाए।बीमार शिक्षामित्र को बिना मानदेय कटौती के चिकित्सा अवकाश दिलाया जाए। मूल विद्यालय में वापसी का आदेश एक वर्ष बाद भी धरातल पर नहीं उतर पाया है। इसको लागू कराया जाये। ज्ञापन देने वालों में संगठन संरक्षक जिलाध्यक्ष राजेश गुप्ता, जिलाध्यक्ष मनोज यादव, जिला महामंत्री हरिओम प्रजापति, जिला कोषाध्यक्ष सुनील चौहान, जिला मीडिया प्रभारी एसके राजपूत, किशन शाक्य, उपाध्यक्ष भूपेंद्र यादव, विजय तिवारी, अनिल यादव, प्रशांत तिवारी, जितेंद्र कुमार उपस्थित रहे।

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