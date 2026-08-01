वित्तविहीन शिक्षकों की बनाई जाए सेवा नियमावली
उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) मुरादाबाद के पदाधिकारियों ने वरिष्ठ शिक्षक नेता डॉ सुनीत गिरि के आवास पर विभिन्न शिक्षक समस्याओं पर मंथन किया।
उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) मुरादाबाद के पदाधिकारियों ने वरिष्ठ शिक्षक नेता डॉ. सुनीत गिरि के आवास पर विभिन्न शिक्षक समस्याओं पर मंथन किया। डॉ. सुनीत गिरि ने कहा कि वित्तविहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाई जानी चाहिए और उनको सरकारी मानदेय एवं वेतन आदि का भुगतान कोषागार के माध्यम से होना चाहिए। ऐसा होने से वित्तविहीन शिक्षकों के अधिकारों एवं सम्मान की रक्षा हो सकेगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजीव कुमार पाठक, जिला मंत्री पुष्पेश मिश्र, कोषाध्यक्ष आफताब आदि रहे। --
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