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शिक्षक संघ चंदेल गुट के प्रतिनिधियों ने की बैठक, गिनाई उपलब्धियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली में, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेल गुट के उम्मीदवार विमलेन्द्र शर्मा ने विभिन्न कॉलेजों का दौरा किया। उन्होंने शिक्षकों के लाभों जैसे पुरानी पेंशन और कैशलेस बीमा के लिए संगठन की उपलब्धियों का विवरण दिया। उन्होंने शिक्षकों के हक की रक्षा और उनके अधिकारों को मजबूत करने का वादा किया।

शिक्षक संघ चंदेल गुट के प्रतिनिधियों ने की बैठक, गिनाई उपलब्धियां

बरेली, वरिष्ठ संवाददाता ।उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेल गुट के बरेली-मुरादाबाद शिक्षक विधायक के प्रत्याशी विमलेन्द्र शर्मा ने कालेजों का दौरा कर शिक्षकों से मुलाकात की केडीईएम इंटर कॉलेज बरेली,विष्णु इंटर कॉलेज बरेली एवं अन्य कालेजों में शिक्षकों से मुलाकात की l उन्होंने शिक्षकों के लिए संगठन की उपलब्धियां गिनाई, संगठन द्वारा 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन, विषय विशेषज्ञों को पुरानी पेंशन, कैसलेस बीमा आदि वित्त विहीन शिक्षकों की नियमावली,व्यवसायिक शिक्षकों को पूर्ण कालिक शिक्षकों का दर्जा की संगठन लगातार उठा रहा है। शिक्षक विधायक प्रत्यासी विमलेन्द्र शर्मा के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ सुरेश रस्तोगी,कोषाध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष श्याम नारायण शर्मा, जिला मंत्री प्रदीप पटेल ,जितेन्द्र वाष्र्णेय, प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह ,डा हरीश कुमार स्वामी ,सत्य प्रकाश सक्सेना आदि रहे।

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