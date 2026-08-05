प्रधानाचार्यों की तैनाती पर उठाए गए सवाल
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता राजकीय शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश ने राजकीय माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्यों
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता राजकीय शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश ने राजकीय माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्यों की तैनाती पर सवाल उठाए हैं। बालक में महिलाओं व बालिका स्कूलों में पुरुषों को प्रधानाचार्य बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। संघ के प्रदेश संरक्षक रामेश्वर पांडेय का कहना है कि समूह ‘ख’ के पद पर पदोन्नति पाने वाले शिक्षाधिकारियों की तैनाती ढंग से नहीं की गई। तमाम स्कूलों में प्रधानाचार्यों के पद खाली हैं और समूह ‘ख’ में प्रोन्नत शिक्षाधिकारियों को कार्यालयों में भेजा गया है। पहले विद्यालयों की व्यवस्था संभालने के लिए प्रधानाचार्यों के खाली पदों को भरा जाए। फिर कार्यालयों में तैनाती की जाए।
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