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खेल---क्कीवान ब्लैक बेल्ट हासिल करने नौ खिलाड़ियों को दिये गए प्रमाण पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश के नौ ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने दक्षिण कोरिया की कुक्कीवान से ब्लैक बेल्ट प्रमाणपत्र प्राप्त कर गौरव बढ़ाया। समारोह का आयोजन उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन में हुआ, जहां मास्टर डॉ. सैयद रफत जुबैर रिजवी ने खिलाड़ियों को प्रमाणपत्र दिया। इनमें अधिराज सिंह और माही यादव सहित अन्य खिलाड़ी शामिल हैं।

खेल---क्कीवान ब्लैक बेल्ट हासिल करने नौ खिलाड़ियों को दिये गए प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश के नौ ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने विश्व ताइक्वांडो मुख्यालय कुक्कीवान (दक्षिण कोरिया) से जारी ब्लैक बेल्ट प्रमाणपत्र प्राप्त कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के सभागार में आयोजित समारोह में अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो एग्जामिनर एवं मास्टर डॉ. सैयद रफत जुबैर रिजवी (कोषाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन) ने खिलाड़ियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए। ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डॉन प्रमाणपत्र प्राप्त करने वालों में अधिराज सिंह, माही यादव, वैशान्वी रंजन, अभिमुदय तिवारी, आरुष कश्यप, युवराज सिंह, अंश कनौजिया और वान्या शर्मा शामिल रहे। वहीं अबरार को ब्लैक बेल्ट सेकेंड डॉन का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी एवं अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो मास्टर मोहम्मद नदीम, अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी, राष्ट्रीय प्रशिक्षक एवं रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित डिम्मी तिवारी और वरिष्ठ ताइक्वांडो प्रशिक्षक तौकीर अली सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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