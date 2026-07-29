उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो प्रतियोगिता बरेली में 11 सितंबर से
बरेली में 11 से 13 सितंबर तक उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो संघ द्वारा विभिन्न श्रेणियों की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में आगरा के खिलाड़ी पदक जीतने के लिए प्रयासरत रहेंगे। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी अक्टूबर में इंदौर में होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे।
बरेली में 11 से 13 सितंबर तक उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो संघ द्वारा 43वीं ऑफिसियल जूनियर फाइट, 16वीं जूनियर पूमसे, 40वीं ऑफिसियल सबजूनियर फाइट, 14वीं सबजूनियर पूमसे एवं कैडेट एवं सीनियर ओपन उत्तर प्रदेश राज्य ताइक्वांडो प्रतियोगिता होगी। जिला ताइक्वांडो संघ के कोषाध्यक्ष योगेन्द्र वार्ष्णेय ने बताया कि आगरा के खिलाड़ी उपरोक्त प्रतियोगिता में फाइट एवं पूमसे वर्ग में पदक जीतने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। संघ के सचिव पंकज शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी 2 से 4 अक्तूबर तक इंदौर में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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