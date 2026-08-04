Moradabad News: ताइक्वांडो में ब्लैक फ्यूचर के बच्चों ने जीते स्वर्ण पदक
Moradabad News: लखनऊ में ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बिलारी के ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल के चार खिलाड़ियों ने पदक जीते। सब जूनियर और कैडेट वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए श्रीधी शर्मा, अल्फ़ेज़ अली, मोहम्मद फैजान, और वंश सरकार ने रजत और स्वर्ण पदक अपने नाम किए। स्कूल के निदेशक और कोच ने खिलाड़ियों का स्वागत और उत्साह बढ़ाया।
Moradabad News: लखनऊ में आयोजित ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में उप्र. ताइक्वांडो एसोसिएशन के द्वारा राज्यस्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम 30 जुलाई से 2 अगस्त तक चली, जिनमें बिलारी के ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल के चार खिलाड़ियों का चयन हुआ जहां विद्यालय कोच संदीप कुमार जी ने बताया कि चारों खिलाड़ियों ने अपने अपने भार वर्गों में कौशल व मेहनत का प्रमाण देते हुए पदकों पर किया कब्ज़ा। जिनमें सब जूनियर बालिका वर्ग 23 किग्रा में श्रीधी शर्मा पुत्री दीपक शर्मा निवासी निकट ऋषिपाल की टाल ने रजत पदक, अल्फ़ेज़ अली पुत्र राफत अली निवासी गांधी मूर्ति ने स्वर्ण पदक, मोहम्मद फैजान अशरफ़ पुत्र अहसान आलम निवासी मोहल्ला अंसारियान ने सबजूनियर बालक वर्ग 42 किग्रा मे स्वर्ण पदक, वंश सरकार पुत्र बसदेव सरकार निवासी धर्मपुर कला ने कैडेट 42 किग्रा में स्वर्ण पदक पर किया किया कब्जा, खिलाड़ियों के आने पर उनका ज़ोरदार स्वागत किया गया।
इसी मौके पर विद्यालय निदेशक रतीश शर्मा व नेहा शर्मा एवं प्रधानाचार्य स्नेहा शर्मा ने उनका उत्साह बढ़ाया एवं कोच संदीप कुमार को शुभकामनाएं दी।
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