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राज्य ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए मुरादाबाद के 96 खिलाड़ी चयनित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा 30 जुलाई से 2 अगस्त तक लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में राज्यस्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें 75 जिलों के दो हजार से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें मुरादाबाद से 96 खिलाड़ी शामिल हैं।

राज्य ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए मुरादाबाद के 96 खिलाड़ी चयनित

उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत राज्यस्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 30 जुलाई से 2 अगस्त तक लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 42वीं सब जूनियर, 10वीं कैडेट, 44वीं जूनियर व 43वीं सीनियर उत्तर प्रदेश राज्यस्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिसमें उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के दो हजार से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। जिला ताइक्वांडो स्पोर्ट्स एसोसिएशन मुरादाबाद के सचिव शाहवेज अली ने बताया कि इस प्रतियोगिता में मुरादाबाद के कुल 96 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। जिसमें सब जूनियर, कैडेट, जूनिया व सीनियर बालक एवं बालिका खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे।

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टीम आज सुबह 9 बजे मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से लखनऊ के लिए रवाना होगी।

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