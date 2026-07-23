यूपी टी-20 लीग में अगले साल हो सकती है आगरा की टीम
यूपी टी-20 लीग में अगले सीजन में दो नई टीमें शामिल होंगी। चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने बताया कि आबादी और खेल प्रतिभाओं के आधार पर लीग में टीमों की संख्या आठ होगी। उन्होंने महिला टी-20 लीग के संभावनाओं का भी जिक्र किया, जिससे महिला क्रिकेटरों को अवसर मिलेगा।
यूपी टी-20 लीग के अगले सीजन में दो नई टीम शामिल होंगी। इनमें से एक टीम आगरा की हो सकती है। यह संकेत यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डॉ.संजय कपूर ने दिए हैं। शुक्रवार को हिन्दुस्तान के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि लीग में अगले वर्ष दो टीम बढ़ेंगी। दो टीम बढ़ने के बाद लीग में टीमों की संख्या आठ हो जाएगी। हिन्दुस्तान से बातचीत में डॉ.संजय कपूर ने कहा कि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। यह आबादी विश्व के कई देशों से भी अधिक है। विशाल आबादी के साथ ही यहां खेल प्रतिभाओं की फौज है। यूपी टी-20 लीग के माध्यम से उत्तर प्रदेश की क्रिकेट प्रतिभाओं को यूपीसीए मंच प्रदान कर रहा है।
उन्होंने कहा कि लीग की लोकप्रियता बढ़ी है। इस वजह से टीम छह से बढ़ाकर आठ की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आईपीएल के बाद उत्तर प्रदेश टी-20 लीग ही सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। उन्होंने कहा कि पुरुष टी-20 लीग के बाद अब यूपीसीए यूपी महिला टी-20 लीग की संभावनाएं भी तलाश रहा है। यूपी में महिला क्रिकेटरों की भरमार है। लीग शुरू होगी तो प्रदेश के छोटे शहरों की महिला क्रिकेटरों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा। डॉ.संजय कपूर ने बताया कि 2023 में शुरू हुई यूपी टी-20 लीग से निकलकर तीन साल में एक दर्जन से अधिक क्रिकेटर आईपीएल खेल चुके हैं। हमारी लड़किया डब्ल्यूपीएल में भी दम दिखा रही हैं।
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