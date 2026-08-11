यूपी टी-20 लीग सीजन-4 की ट्रॉफी के साथ विधानसभा पहुंचे खिलाड़ी
लखनऊ, विशेष संवाददाता यूपी टी-20 लीग सीजन-4 की ट्रॉफी के साथ गवर्निंग काउंसिल के
लखनऊ, विशेष संवाददाता यूपी टी-20 लीग सीजन-4 की ट्रॉफी के साथ गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डा. संजय कपूर व लीग की सभी छह फ्रेंचाइजी टीमों के कप्तानों ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मुलाकात की।इस अवसर पर डा. संजय कपूर ने विधानसभा अध्यक्ष को यूपी टी-20 लीग सीजन-4 के बारे में बताया कि लीग का शुभारंभ 14 अगस्त से लखनऊ स्थित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 6 सितंबर को कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीनपार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी खिलाड़ियों व आयोजन समिति को आगामी प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।
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