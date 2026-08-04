काशी रुद्रास के खिलाड़ियों ने बहाया पसीना, बनाई रणनीति
कानपुर में यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन की शुरुआत 14 अगस्त को लखनऊ के इकाना स्टेडियम से होने जा रही है। कानपुर सुपर स्टार, मेरठ मैवेरिक्स, नोएडा सुपर किंग्स और अन्य टीमें तैयारी कर रही हैं। काशी रुद्रास ने फिटनेस पर ध्यान देते हुए तकनीकी रणनीतियों पर चर्चा की ताकि खिताब की दावेदारी मजबूत हो सके।
कानपुर। प्रमुख संवाददाता यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन की शुरुआत 14 अगस्त से लखनऊ के इकाना स्टेडियम से हो रही है। लीग का खिताब जीतने को कानपुर सुपर स्टार, मेरठ मैवेरिक्स, नोएडा सुपर किंग्स, गौर गोरखपुर लायंस, लखनऊ फाल्कंस और काशी रुद्रास की टीम ने अभ्यास करने संग रणनीति बनाना शुरू कर दिया है।जेके लोको मैदान में मंगलवार को काशी रुद्रास के खिलाड़ियों ने फिटनेस पर काम किया। कोच ध्रुव सिंह, कप्तान करन शर्मा, गेंदबाजी और बल्लेबाजी कोच उबैद कमाल और फील्डिंग कोच जावेद अनवर ने हर खिलाड़ी की क्षमता का आकलन किया। कोच और कप्तान के साथ टीम मैनेजमेंट ने मैच की रणनीति और खिलाड़ियों के नाम पर भी मंथन किया।
मंगलवार सुबह से हो रही बारिश के कारण काशी रुद्रास के खिलाड़ियों ने मैदान में पहुंचकर फिटनेस पर काम किया। कप्तान करन शर्मा, उपेंद्र यादव, अटल बिहारी राय, अभिषेक गोस्वामी, शुभम चौबे, कार्तिक यादव, सुनील कुमार, सक्षम राय, उवैस अहमद, ऋषभ राजपूत, दीपांशु यादव, अरनव बलियान, वैभव चौधरी, विजय यादव, मो. शारिम, युवराज, विराट जायसवाल और मानव सिंधू ने करीब दो घंटे तक रनिंग, वार्मअप किया। इसके बाद स्लिप कैच, हाई कैच और बाउंड्री कैच का अभ्यास कराया गया। दस दिवसीय कैम्प से काशी रुद्रास की टीम चौथे सीजन में तीसरी बार खिताब जीतने की मजबूत दावेदारी के साथ आगाज करना चाह रही है।
लेखक के बारे मेंAbhishek Singh
शॉर्ट बायो: अभिषेक सिंह पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अभिषेक सिंह भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल को लीड कर रहे हैं। 2016 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण (आईनेक्स्ट) जैसे प्रमुख अखबार से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2016 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े और प्रिंट मीडिया में मजबूत पकड़ बनाने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। 2010 से 2016 तक खेल, स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, रेलवे समेत पूरे परिवहन आदि से जुड़ी कवरेज से बड़ा नाम बनाया। 2016 से हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में उच्च, कृषि व तकनीकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिसर्च रिपोर्टिंग
B.Sc (मैथ्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण अभिषेक को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह तकनीकी व उच्च शिक्षा बीट पर कमांड होने के साथ रिसर्च और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
शिक्षा और खेल विजन
शिक्षा और खेल विषयों पर अभिषेक को गहरी समझ है। उन्होंने आईआईटी जैसे संस्थानों में ड्रोन, यूएवी, कैंसर, हथियार, एयरोस्पेस, कृषि जैसे विषयों पर रिसर्च व नवाचार करने वाले वैज्ञानिकों के साथ इसरो, डीआरडीओ, यूजीसी, एआईसीटीई, आल इंडिया यूनिवर्सिटी के प्रमुखों के साथ खेल के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
इंटरनेशनल टेस्ट, वन-डे व टी-20 क्रिकेट मैच के साथ अन्य खेलों की कवरेज
सेलिब्रेटी, मिनिस्टर, शिक्षाविद व खिलाड़ी का साक्षात्कार
रिसर्च व नवाचार से जुड़े विषय
उच्च शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा व तकनीकी शिक्षा से जुड़े सेमिनार