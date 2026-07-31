Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी टी-20 लीग: शंकर महादेवन, जैस्मीन सैंडलास के सुरों से होगा आगाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित यूपी टी-20 लीग का चौथा संस्करण 14 अगस्त को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। उद्घाटन समारोह में मशहूर गायक शंकर महादेवन सहित कई कलाकार प्रस्तुति देंगे। इन्फ्लूएंसर्स मीट में सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स के साथ रणनीति बनाई गई। विजेता टीम को नकद पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

यूपी टी-20 लीग: शंकर महादेवन, जैस्मीन सैंडलास के सुरों से होगा आगाज

इन्फ्लूएंसर्स मीट में जानकारी देते यूपी टी-20 लीग गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर, इकाना स्टेडियम में जुटे इन्फ्लूएंसर्स इन्फ्लूएंसर्स पर भी पुरस्कारों की होगी बारिश

ये भी पढ़ें:हिन्दी संग भोजपुरी में कमेंट्री का लुत्फ उठाएंगे दर्शक

लखनऊ में उद्घाटन समारोह

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की ओर से आयोजित यूपी टी-20 लीग के चौथे संस्करण का आगाज 14 अगस्त को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ होगा। समारोह में मशहूर गायक शंकर महादेवन, प्रसिद्ध गायिका जैस्मीन सैंडलास के साथ सिद्धार्थ महादेवन और शिवम महादेवन अपनी प्रस्तुतियों से समां बांधेंगे।

ये भी पढ़ें:खेल----यूपी प्रो हैंडबाल लीग में पहली बार उतरेगी लखनऊ टीम

इन्फ्लूएंसर्स मीट का आयोजन

लीग के प्रचार-प्रसार को नई ऊंचाई देने के लिए शुक्रवार को इकाना स्टेडियम में इन्फ्लूएंसर्स मीट आयोजित की गई, जिसमें 100 से अधिक सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ऑनलाइन मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लीग को अधिक से अधिक क्रिकेट प्रेमियों तक पहुंचाने की रणनीति पर मंथन किया गया।

विजेताओं के लिए पुरस्कार

यूपी टी-20 लीग गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने कहा कि डिजिटल माध्यम आज खेलों के प्रचार का सबसे प्रभावी मंच बन चुके हैं। लीग का उद्देश्य प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मंच देने के साथ क्रिकेट प्रशंसकों को नया अनुभव उपलब्ध कराना है। इस सीजन में लखनऊ और कानपुर में इन्फ्लूएंसर्स के लिए लीग आयोजित की जायेगी। विजेता टीम को दो लाख, उपविजेता को डेढ़ लाख और तीसरे स्थान पर रहने वाले को एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा। वहीं, मैचों के दौरान प्रतिदिन सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 5,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। स्टेडियम में विशेष इन्फ्लूएंसर जोन बनाया जाएगा।

उद्घाटन समारोह की विशेषताएँ

डॉ. कपूर ने बताया कि उद्घाटन समारोह में लेजर शो, ड्रोन शो और लाइव नैरेशन प्रमुख आकर्षण होंगे। पहली बार यूपी टी-20 लीग के मुकाबले लखनऊ और कानपुर दोनों शहरों में खेले जाएंगे। दर्शकों के लिए फूड कार्निवाल भी आयोजित होगा। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य संजीव कुमार सिंह ने कहा कि इस बार लीग की नई सोच है- खिलाड़ी यहां बनता है, अब क्रिकेट कंटेंट भी यहीं बनेगा।

प्रश्न और उत्तर

यूपी टी-20 लीग का चौथा संस्करण कब शुरू होगा?
यूपी टी-20 लीग का चौथा संस्करण 14 अगस्त को शुरू होगा।
ये भी पढ़ें:Kanpur News: उद्घाटन समारोह में जैस्मीन संग शंकर महादेवन बांधेंगे समां

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Lucknow Latest News Uttar Pradesh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।