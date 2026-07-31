यूपी टी-20 लीग: शंकर महादेवन, जैस्मीन सैंडलास के सुरों से होगा आगाज

उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित यूपी टी-20 लीग का चौथा संस्करण 14 अगस्त को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। उद्घाटन समारोह में मशहूर गायक शंकर महादेवन सहित कई कलाकार प्रस्तुति देंगे। इन्फ्लूएंसर्स मीट में सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स के साथ रणनीति बनाई गई। विजेता टीम को नकद पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

इन्फ्लूएंसर्स मीट में जानकारी देते यूपी टी-20 लीग गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर, इकाना स्टेडियम में जुटे इन्फ्लूएंसर्स इन्फ्लूएंसर्स पर भी पुरस्कारों की होगी बारिश

लखनऊ में उद्घाटन समारोह लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की ओर से आयोजित यूपी टी-20 लीग के चौथे संस्करण का आगाज 14 अगस्त को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ होगा। समारोह में मशहूर गायक शंकर महादेवन, प्रसिद्ध गायिका जैस्मीन सैंडलास के साथ सिद्धार्थ महादेवन और शिवम महादेवन अपनी प्रस्तुतियों से समां बांधेंगे।

इन्फ्लूएंसर्स मीट का आयोजन लीग के प्रचार-प्रसार को नई ऊंचाई देने के लिए शुक्रवार को इकाना स्टेडियम में इन्फ्लूएंसर्स मीट आयोजित की गई, जिसमें 100 से अधिक सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ऑनलाइन मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लीग को अधिक से अधिक क्रिकेट प्रेमियों तक पहुंचाने की रणनीति पर मंथन किया गया।

विजेताओं के लिए पुरस्कार यूपी टी-20 लीग गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने कहा कि डिजिटल माध्यम आज खेलों के प्रचार का सबसे प्रभावी मंच बन चुके हैं। लीग का उद्देश्य प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मंच देने के साथ क्रिकेट प्रशंसकों को नया अनुभव उपलब्ध कराना है। इस सीजन में लखनऊ और कानपुर में इन्फ्लूएंसर्स के लिए लीग आयोजित की जायेगी। विजेता टीम को दो लाख, उपविजेता को डेढ़ लाख और तीसरे स्थान पर रहने वाले को एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा। वहीं, मैचों के दौरान प्रतिदिन सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 5,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। स्टेडियम में विशेष इन्फ्लूएंसर जोन बनाया जाएगा।

उद्घाटन समारोह की विशेषताएँ डॉ. कपूर ने बताया कि उद्घाटन समारोह में लेजर शो, ड्रोन शो और लाइव नैरेशन प्रमुख आकर्षण होंगे। पहली बार यूपी टी-20 लीग के मुकाबले लखनऊ और कानपुर दोनों शहरों में खेले जाएंगे। दर्शकों के लिए फूड कार्निवाल भी आयोजित होगा। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य संजीव कुमार सिंह ने कहा कि इस बार लीग की नई सोच है- खिलाड़ी यहां बनता है, अब क्रिकेट कंटेंट भी यहीं बनेगा।