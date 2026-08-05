गरीबों, युवाओं, अन्नदाता किसानों एवं नारीशक्ति को समर्पित है अनुपूरक बजट - केशव
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट को प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आशाओं का प्रतिबिम्ब बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबों, युवाओं और किसानों को समर्पित है, जो ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए 17,942.73 करोड़ रुपये का प्रावधान करता है।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। उप मुख्यमंत्री एवं विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट को प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का प्रतिबिम्ब बताया है। साथ ही कहा है कि यह अनुपूरक बजट गरीबों, युवाओं, अन्नदाता किसानों एवं नारीशक्ति को समर्पित है। यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की मजबूत नींव रखने वाला भी है。
बजट का प्रावधान
श्री मौर्य ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रस्तावित अनुपूरक बजट में ग्रामीण विकास के लिए 17,942.73 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान गांव, गरीब और किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को और तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
समग्र विकास की आधारशिला
उन्होंने कहा कि यह प्रदेश में विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान करेगा। इसके माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं और विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी तथा नई जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त होगा।
सर्वसमावेशी बजट
उन्होंने इस बात पर बल देते हुए कहा कि यह बजट समग्र विकास और आत्मनिर्भरता की नींव रखने वाला है। इसके प्रावधानों से चतुर्दिक समृद्धि एवं सशक्त विकास के रथ का पहिया और अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। यह बजट सर्वसमावेशी एवं सर्वस्पर्शी है, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों और आवश्यकताओं का समुचित ध्यान रखा गया है।
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