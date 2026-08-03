विधान परिषद- सरकार का दावा, हर सीजन में हो रहा गन्ने का शत-प्रतिशत भुगतान
लखनऊ में गन्ना एवं चीनी विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में हर सीजन में किसान गन्ने का शत-प्रतिशत भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। प्रश्नकाल के दौरान, उन्होंने बताया कि यूपी में गन्ने की कीमत में वृद्धि की गई है और आजमगढ़ जिले में भी किसानों को पूरा भुगतान हो रहा है।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। विधान परिषद में चीनी एवं गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने दावा किया कि प्रदेश में हर सीजन में किसानों के गन्ने का शत-प्रतिशत भुगतान हो रहा है। प्रश्नकाल में सपा के शाह आलम ने अपने पूरक प्रश्न में गन्ने के भुगतान की स्थिति के बारे में गन्ना मंत्री से जवाब मांगा था। वैसे शाह आलम ने अपने मूल प्रश्न में पूछा था कि आजमगढ़ में वर्ष 2022 से 26 तक किस दर से गन्न की खरीद हुई और पिछले वर्षों में गन्ने का मूल्य कितना बढ़ा है। जवाब में गन्ना मंत्री ने कहा कि यूपी में पेराई सत्र 2025-26 से अगैती व सामान्य प्रजाति के गन्ने की दरों में 30 रुपये प्रति कुंतल की दर वृद्धि की गई है।
इतनी वृद्धि देश के किसी भी राज्य में नहीं हुई है। हर सीजन में किसान को उनके गन्ने का शत-प्रतिशत मूल्य का भुगतान करा रहे है। आजमगढ़ जिले में भी सौ फीसदी भुगतान हो रहा है।
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