यूपीएसएसएससी ने 11 हजार पदों पर भर्ती परीक्षा का जारी किया कार्यक्रम

- पीईटी-2026 अक्तूबर में प्रस्तावित लखनऊ, विशेष संवाददाता उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सोमवार को इस साल के 50 भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कार के कार्यक्रम जारी किए। इनमें से 28 भर्ती परीक्षाएं कराई जा चुकी हैं। शेष 22 में 12 परीक्षाएं 11769 पदों के लिए होंगी और 10 भर्तियों के साक्षात्कार होंगे। आयोग के अध्यक्ष एसएन साबत की मंजूरी के बाद परीक्षा नियंत्रक सुभाष चंद्र प्रजापति ने कार्यक्रम जारी किया। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी-2026) अक्तूबर में प्रस्तावित है।

भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम आयोग प्राविधिक सहायक ग्रुप ‘सी’ मुख्य परीक्षा 9 अगस्त को 10 से 12 बजे तक आयोजित कराएगा। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा 23 अगस्त को 10 से 12 बजे तक होगी। अनुदेशक फिटर, अनुदेशक ड्राफ्टमैन (मैकैनिकल) व अनुदेशक इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम मेंटिनेंस पद के लिए साक्षात्कार अगस्त में प्रस्तावित किया गया है। आशुलिपिक की आशुलेखन व टाइपिंग परीक्षा 1 सितंबर, आबकारी सिपाही की परीक्षा 20 सितंबर को प्रस्तावित है।

परीक्षाओं की तारीखें फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक की परीक्षा 20 सितंबर को, वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक और विधि विज्ञान प्रयोगशाला (संयुक्त वर्ग) की परीक्षा 27 सितंबर को प्रस्तावित की गई है। अनुदेशक मैकेनिक (डीजल इंजन) व अनुदेशक टर्नर पद का साक्षात्कार सितंबर में प्रस्तावित है। अनुदेशक मशीनिष्ट पद के लिए साक्षात्कार अक्तूबर में प्रस्तावित है। प्लाटून कमांडर/ब्लाक आर्गनाइजर परीक्षा 22 नवंबर को 10 से 12 और हवलदार प्रशिक्षक भर्ती परीक्षा 22 नवंबर को 3 से 5 बजे तक होगी।

अन्य महत्वपूर्ण तिथियाँ गन्ना पर्यवेक्षक व मोहर्रिर परीक्षा 29 नवंबर को होगी। लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार व विधान भवन रक्षक एवं विधान भवन आग्निकरक्षक की परीक्षा 20 दिसंबर को कराई जाएगी। कनिष्ठ सहायक की टाइपिंग परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित की गई है।