Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पीईटी-2026 के लिए तीन से एक सितंबर तक आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

- तीन साल तक के लिए होगा मान्य - भर्तियों में आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

पीईटी-2026 के लिए तीन से एक सितंबर तक आवेदन

लखनऊ, विशेष संवाददाता

ये भी पढ़ें:UPPSC PCS 2026: सिर्फ 2 दिन बाकी, यूपी में SDM-DSP बनने का न चूकें मौका, तुरंत करें अप्लाई

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह ‘ग’ के नए पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी-2026) आयोजित कराने जा रहा है। इसके लिए तीन अगस्त से एक सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। इसमें किसी तरह का संशोधन आठ सितंबर तक किया जा सकेगा। आयोग के अध्यक्ष एसएन साबत की अनुमति के बाद शनिवार को इसकी सूचना जारी की गई। पीईटी-2026 तीन साल के लिए मान्य होगा।

आवेदन प्रक्रिया

आयोग ने भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) के बाद ही पीईटी-2026 के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ओटीएस उनका त्रुटि रहित है। अभ्यर्थी ओटीआर में संशोधन करना चाहते हैं, तो उन्हें पीईटी-2026 के आवेदन से पहले गलितयों को सही करना होगा। पीईटी-2026 पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के बाद ओटीआर व पीईटी आवेदन में संशोधन नहीं हो सकेगा。

पात्रता मानदंड

पीईटी में शामिल होने वाले ही समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती आवेदन के लिए पात्र होंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मात्र पीईटी-2026 में आवेदन करने, शामिल होने या उसके परिणाम स्कोर कार्ड जारी होने के आधार पर किसी भी पद पर चयन का विचार या दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ग्रेड पे 1900 से 4600 से कम तक के पदों पर भर्ती करता है। पीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए आयोग की वेबसाइट https://upsssc.gov.in पर आवेदन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।

शुल्क एवं आयु सीमा

पीईटी-2026 में आवेदन के लिए अनारक्षित और ओबीसी को 185 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 95 और दिव्यांगजनों को 25 रुपये शुल्क देना होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी और महिला अभ्यर्थियों को अपनी मूल श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क देना होगा। आवेदन के लिए 18 से 40 साल की आयु वाले पात्र होंगे। पीईटी के लिए हाईस्कूल या उसके समकक्ष अर्हता वाले आवेदन कर सकते हैं।

परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

परीक्षा 100 अंकों की दो घंटे की होगी। भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंक गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी व तर्क एवं तर्कशक्ति से जुड़े पांच-पांच अंक के सवाल पूछे जाएंगे। सामयिकी, सामान्य जागरूकता, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचना एवं विश्लेषण, ग्राम की व्याख्या एवं विश्लेषण व तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण से जुड़े 10-10 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। गलत जानकारी देने वालों को परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

पीईटी-2026 के लिए आवेदन कब से कब तक होंगे?
आवेदन 3 अगस्त से 1 सितंबर तक लिए जाएंगे।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Lucknow Latest News Uttar Pradesh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।