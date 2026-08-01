पीईटी-2026 के लिए तीन से एक सितंबर तक आवेदन

- तीन साल तक के लिए होगा मान्य - भर्तियों में आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

लखनऊ, विशेष संवाददाता

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह ‘ग’ के नए पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी-2026) आयोजित कराने जा रहा है। इसके लिए तीन अगस्त से एक सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। इसमें किसी तरह का संशोधन आठ सितंबर तक किया जा सकेगा। आयोग के अध्यक्ष एसएन साबत की अनुमति के बाद शनिवार को इसकी सूचना जारी की गई। पीईटी-2026 तीन साल के लिए मान्य होगा।

आवेदन प्रक्रिया आयोग ने भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) के बाद ही पीईटी-2026 के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ओटीएस उनका त्रुटि रहित है। अभ्यर्थी ओटीआर में संशोधन करना चाहते हैं, तो उन्हें पीईटी-2026 के आवेदन से पहले गलितयों को सही करना होगा। पीईटी-2026 पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के बाद ओटीआर व पीईटी आवेदन में संशोधन नहीं हो सकेगा。

पात्रता मानदंड पीईटी में शामिल होने वाले ही समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती आवेदन के लिए पात्र होंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मात्र पीईटी-2026 में आवेदन करने, शामिल होने या उसके परिणाम स्कोर कार्ड जारी होने के आधार पर किसी भी पद पर चयन का विचार या दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ग्रेड पे 1900 से 4600 से कम तक के पदों पर भर्ती करता है। पीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए आयोग की वेबसाइट https://upsssc.gov.in पर आवेदन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।

शुल्क एवं आयु सीमा पीईटी-2026 में आवेदन के लिए अनारक्षित और ओबीसी को 185 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 95 और दिव्यांगजनों को 25 रुपये शुल्क देना होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी और महिला अभ्यर्थियों को अपनी मूल श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क देना होगा। आवेदन के लिए 18 से 40 साल की आयु वाले पात्र होंगे। पीईटी के लिए हाईस्कूल या उसके समकक्ष अर्हता वाले आवेदन कर सकते हैं।

परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम परीक्षा 100 अंकों की दो घंटे की होगी। भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंक गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी व तर्क एवं तर्कशक्ति से जुड़े पांच-पांच अंक के सवाल पूछे जाएंगे। सामयिकी, सामान्य जागरूकता, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचना एवं विश्लेषण, ग्राम की व्याख्या एवं विश्लेषण व तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण से जुड़े 10-10 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। गलत जानकारी देने वालों को परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा।