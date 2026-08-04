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यूपी संस्कृत बोर्ड के प्रदेश टॉपर पर जालसाजी का मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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प्रतापगढ़ के छात्र रजनीश यादव ने वर्ष 2026 की उत्तर मध्यमा परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। लेकिन, उसे धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। इसके तहत उसके नाम में परिवर्तन और जन्मतिथि में अनियमितता की शिकायत की गई है। अब उसकी सफलता पर सवाल उठ रहे हैं।

यूपी संस्कृत बोर्ड के प्रदेश टॉपर पर जालसाजी का मुकदमा

प्रतापगढ़, संवाददाता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की उत्तर मध्यमा (12वीं) परीक्षा में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर चर्चा में आया जिले का छात्र रजनीश यादव अब गंभीर कानूनी विवाद में घिर गया है। उसके खिलाफ आसपुर देवसरा थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज कराया गया है। पिछले दिनों घोषित परीक्षा परिणाम में श्री रामटहल संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यदुनाथपुर सैफाबाद के छात्र रजनीश यादव ने 89.36 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया था। किसान परिवार से आने वाले इस छात्र की सफलता को संघर्ष और प्रतिभा की मिसाल बताया गया था।

विद्यालय भी इसलिए सुर्खियों में आया था, क्योंकि इसी संस्थान के दो अन्य विद्यार्थियों ने प्रदेश की शीर्ष मेरिट सूची में स्थान बनाया था। अब इस उपलब्धि पर सवाल खड़े हो गए हैं। आसपुर देवसरा के बैजलपुर गांव निवासी जगत प्रसाद में मामले में शिकायत की थी। आरोप लगाया कि पूर्व शैक्षणिक अभिलेखों, राशन कार्ड और मतदाता सूची में रजनीश का नाम अजय कुमार था। 13 मई 1998 जन्मतिथि दर्ज थी। बाद में आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों में बदलाव कर ‘रजनीश यादव’ नाम और जन्मतिथि 1 जुलाई 2010 दर्ज कराई गई। इसी आधार पर संस्कृत विद्यालय में प्रवेश लेकर वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा दी गई। इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया है।

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