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21वीं यूपी स्टेट यूथ एथलेटिक्स चौंपियनशिप के लिए 2 अगस्त को शामली में ट्रायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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शामली में 21वीं उत्तर प्रदेश स्टेट यूथ एथलेटिक्स चौंपियनशिप-2026 के लिए जिला स्तरीय चयन ट्रायल 2 अगस्त को सुबह 9 बजे आयोजित किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी 7 और 8 अगस्त को प्रयागराज में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। विभिन्न एथलेटिक्स स्पर्धाओं के लिए अंडर-14, अंडर-16 एवं अंडर-18 वर्ग के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।

21वीं यूपी स्टेट यूथ एथलेटिक्स चौंपियनशिप के लिए 2 अगस्त को शामली में ट्रायल

शामली। 21वीं उत्तर प्रदेश स्टेट यूथ एथलेटिक्स चौंपियनशिप-2026 के लिए जनपद स्तरीय चयन ट्रायल का आयोजन 2 अगस्त को सुबह 9 बजे शहीद उधम सिंह स्टेडियम में किया जाएगा। ट्रायल में चयनित खिलाड़ी 7 एवं 8 अगस्त को प्रयागराज स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय चौंपियनशिप में प्रतिभाग करेंगे। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव जबर सिंह खैवाल ने बताया कि ट्रायल में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर, 10000 मीटर दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, ट्रिपल जंप, गोला फेंक, चक्का फेंक, भाला फेंक, हैमर थ्रो तथा रेस वॉक सहित विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।

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उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के लिए अंडर-14, अंडर-16 एवं अंडर-18 वर्ग के खिलाड़ियों का चयन होगा। चौंपियनशिप में भाग लेने के लिए खिलाड़ी की जन्मतिथि 1 जनवरी 2009 से 31 दिसंबर 2010 के बीच होना अनिवार्य है। ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को जन्म प्रमाण पत्र, हाईस्कूल की अंकतालिका, दो पासपोर्ट साइज फोटो तथा एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन नंबर साथ लाना अनिवार्य होगा।

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