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राज्य शिक्षक पुरस्कार की दौड़ के लिए तीन शिक्षकों को निमंत्रण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य शिक्षक पुरस्कार चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जनपद स्तर पर तीन शिक्षकों की फाइलें राज्य मुख्यालय भेजी गई हैं। इन शिक्षकों को 19 अगस्त को राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार देना है। उन्हें अपने नवाचार और शैक्षणिक प्रगति के बारे में जानकारी साझा करनी होगी।

राज्य शिक्षक पुरस्कार की दौड़ के लिए तीन शिक्षकों को निमंत्रण

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा दिए जाने वाले राज्य शिक्षक पुरस्कार की चयन प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ी है। जनपद स्तर पर हुए साक्षात्कार के बाद तीन शिक्षकों की पत्रावली राज्य मुख्यालय भेजी जा चुकी है, जिनका 19 अगस्त को राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार और प्रेजेंटेशन होगा। जनपद स्तर पर इस पुरस्कार के लिए चार शिक्षकों ने आवेदन किया था। डायट में आयोजित स्थानीय साक्षात्कार प्रक्रिया में वैदिक पुत्री पाठशाला नई मंडी की डा. राजेश कुमारी शामिल नहीं हुईं। वहीं, नगर क्षेत्र के गंगारामपुरा प्राथमिक विद्यालय से दिलशाद अहमद, सेदपुर कलां उच्च प्राथमिक विद्यालय से दीपा त्यागी और प्राथमिक विद्यालय रूस्तमगढ़ की प्रधानाध्यापिका आरती शर्मा ने साक्षात्कार में भाग लिया।

डीआईओएस हरिकेश यादव और जिला बीएसए संदीप कुमार की संयुक्त समिति ने इन तीनों शिक्षकों के नवाचारों की समीक्षा के बाद इनकी फाइलें राज्य मुख्यालय अग्रसारित की हैं। अब 13 से 19 अगस्त तक चलने वाले राज्य स्तरीय साक्षात्कार चरण के अंतिम दिन 19 अगस्त को मुजफ्फरनगर के तीनों शिक्षकों को अपनी प्रतिभा साबित करनी होगी। प्रत्येक शिक्षक को चयन समिति के समक्ष महज पांच मिनट में पॉवरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से शिक्षण नवाचारों, विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति और विद्यालय के कायाकल्प का ब्योरा देना होगा। प्रेजेंटेशन के तुरंत बाद समिति के तीखे सवालों का सामना कर इन्हें अपनी उपलब्धियों को सिद्ध करना होगा।

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