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राज्य पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दम दिखाएगी जिले की मेधाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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उत्तर प्रदेश पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन, कानपुर द्वारा 7 से 9 अगस्त तक बरेली में राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में 15 सदस्यीय टीम का चयन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का समावेश है। कोच और प्रबंधन ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं।

राज्य पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दम दिखाएगी जिले की मेधाएं

फतेहपुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन, कानपुर के तत्वावधान में तृतीय उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय महिला व पुरुष पावरलिफ्टिंग एवं बेंचप्रेस चैंपियनशिप-2026 का आयोजन 7, 8 एवं 9 अगस्त को बरेली के रॉयल गार्डन में किया जाएगा। प्रतियोगिता में जनपद का प्रतिनिधित्व करने के लिए 15 सदस्यीय टीम का चयन किया गया है। चयनित खिलाड़ियों में मनमीत सोनी, हिमांशु प्रजापति, शशांक यादव, मोहम्मद फैज़, ओम सिंह, विनायक तिवारी, मोहम्मद सलीम, आर्य प्रताप सिंह, निर्मला, शौर्य सोनी, अनुराग वर्मा, सुधांशु सिंह, ऋषिमा पटेल, यशश्वी सिंह एवं पूनम सिंह शामिल हैं। टीम के कोच सूरज भान सिंह, टीम मैनेजर श्रीकांत चौरसिया तथा पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के सचिव अभिलेख कुमार सिन्हा खिलाड़ियों के साथ रहेंगे।

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प्रतियोगिता के लिए रवाना होने से पूर्व आर.एस. एक्सेल इंग्लिश एकेडमी के प्रबंध निदेशक मयूर गुप्ता, प्रधानाचार्य धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव तथा साइकिल एसोसिएशन के सचिव मोहम्मद सैफ असलम ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन की कामना की। उन्होंने कहा कि अनुशासन, कड़ी मेहनत और समर्पण के बल पर खिलाड़ी राज्य स्तर पर जिले का नाम रोशन करेंगे।

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