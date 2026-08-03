राज्य स्तरीय सब-जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ

उन्नाव। बाईपास स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम में उन्नाव डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसमें योनेक्स सनराइज अंडर-13 सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता के पहले दिन 35 मुकाबले खेले गए। इसमें 70 खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। उन्नाव के आदित्य प्रजापति ने लखनऊ के ईश रंजन को 30-6 से हराया। यहां पर कई मुकाबले एकतरफा छूटे तो कुछ में कांटे की टक्कर हुई। चार अगस्त को प्रतियोगिता का समापन होगा। प्रतियोगिता का उद्घाटन एडीएम सुशील कुमार ने किया। उन्होंने खेल अधिकारियों, एसोसिएशन पदाधिकारियों व खिलाड़ियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई।

प्रतियोगिता में 37 जनपदों के खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। तीन दिन में 309 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले दिन रविवार को 35 मैच हुए। इसमें अनमोल कुमार श्रीवास्तव बदायूं ने लखनऊ के प्रियांशु रावत को कांटे के मुकाबले में 30-22 से हराया। प्रयागराज के शिवम जायसवाल ने लखनऊ के लक्ष्य यादव को 30-20 से मात दी। कानपुर के विराज उपाध्याय ने उन्नाव के युवराज श्रीवास्तव को 30-15 से पराजित किया। गोरखपुर के अर्नव सोलंकी ने मुजफ्फरनगर के युवराज चौधरी को एकतरफा मुकाबले में 30-2 के बड़े अंतर से शिकस्त दी। लखनऊ के दक्षित शर्मा ने उन्नाव के अंशदीप यादव को 30-22, मेरठ के नैतिक ने वाराणसी के अयांश यादव को 30-7, आगरा के विकास ने महाराजगंज के विक्रांत सिंह को 30-24 तथा प्रयागराज के सात्विक मेहरोत्रा ने लखनऊ के मोक्ष सिंह राठौर को 30-20 से हराया। इसके अलावा उन्नाव के आदित्य प्रजापति ने लखनऊ के ईश रंजन को 30-6, मेरठ के प्रत्युष मलिक ने गाजियाबाद के अभिराम शर्मा को 30-12 व वाराणसी के कियाश नाथ ने नोएडा के अरिन शुक्ला को 30-23 से पराजित किया। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के संयुक्त सचिव अभिजीत यादव व मयंक कुमार ने बताया कि सभी मुकाबले नॉकआउट आधार पर हो रहे हैं। इस मौके पर जिला क्रीड़ा अधिकारी मुकेश कुमार सब्बरवाल, प्रभारी युवा कल्याण अधिकारी अरुणेश कुमार, अंतरराष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त अबू हुबैदा, चिराग बरेठा, मंदीप कौर, नितिन यादव, उपाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र सिंह, सोनू सिंह, जितेंद्र सिंह, आनंद मोहन, टूर्नामेंट रेफरी संजय श्रीवास्तव, विक्रम सिंह व विश्वनाथ तिवारी आदि मौजूद रहे।